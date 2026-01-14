Хандбалните надежди на „Интер“ пробиха до финалния турнир за купа „България“

Хандбалните надежди на „Интер“ (Бл) се класираха на финалния турнир за купа „България“ при момчетата до 14 г. Възпитаниците на треньорката Софка Арабаджиева си пробиха път до заключителната фаза на проявата с успешно представяне на квалификациите във Велико Търново, където се наредиха на второ място. Другата виза заслужиха домакините от „Етър“. В първи си мач благоевградчани победиха „Левски“ (Левски) с 27:10 (12:3). Малко по-късно те се изправиха срещу виолетовите, които са актуални държавни шампиони в тази възрастова група. До почивката „Интер“ бе по-добрият тим и водеше с 9:6, но в края на полувремето пропусна отличен шанс да се оттегли с комфортна разлика.

Момчетата на „Интер“ до 14 г. с треньор №1 на Благоевград за 2025 г. С. Арабаджиева и нейната помощничка Д. Попгеоргиева



През втората част на игралното поле все едно излязоха други формации и великотърновци наложиха волята си с 22:13 (8:9). В заключителните минути С. Арабаджиева даде възможност на всички свои състезатели да участват в двубоя, което повлия на резултата. Съставът от Пиринско излезе пределно мобилизиран за последния мач и не остави съмнение в превъзходството си над „Мартен“, побеждавайки с 34:13 (15:5). В другите сблъсъци „Етър“ пречупи „Мартен“ с 22:12 (11:6) и „Левски“ с 22:10 (10:7), а „Мартен“ надви „Левски“ с „28:19 (16:8). За финалния турнир във Варна на 7 и 8 февруари се класираха още „Чардафон“, „Труд“, „Спортист Кремиковци 2018“ и „Локомотив“ (Вн).

ИВАН ДЕЛЧЕВ