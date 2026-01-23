Хандбалните надежди на „Интер“ с първа загуба в зона „Витоша“

Хандбалистите на „Интер“ (Бл) отстъпиха на НСА „Васил Левски“ с 21:28 (10:11) и допуснаха първа загуба за сезона в първенството на зона „Витоша“ при децата до 11 г. На крайната развръзка повлияха и неадекватните отсъждания на рефера Станчо Станчев, който е студент в Националната спортна академия. Друг е въпросът как представителят на Темида бе допуснат да ръководи мач на домакините от София. Той определено не спази правилата в няколко важни ситуации, а това бе добре дошло за по-обиграния тим на столичани.

Благоевградчани получават наставления от С. Арабаджиева и нейната помощничка Д. Попгеоргиева в залата на НСА



Въпреки всичко, възпитаниците на треньорката Софка Арабаджиева се противопоставиха успешно през първото полувреме. След почивката обаче НСА наложи волята си и оглави временното класиране в зоната след третия кръг. Благоевградчани си върнаха самочувствието малко по-късно през деня в двубоя със „Спортист Кремиковци 2018“ (Сф), когото надиграха с 42:19 (25:8) и заемат втора позиция. Малчуганите от Пиринско бяха във вихъра си и показаха отлична защита и правилни решения в нападение с красива и чиста игра. Превъзходен и в двата мача бе вратарят на „Интер“ Алекс Воденичаров. С формации и в двете направления, ръководени от наставника Иван Халачев, участва „Пирин 64“ (ГД). Гоцеделчевските момчета подчиниха „Спортист Кремиковци 2018“ с 26:14 (11:11), съгражданките им паднаха от НСА с 13:20 (8:12), а в изцяло неврокопския дуел момичетата победиха с 18:11 (8:8).

ИВАН ДЕЛЧЕВ