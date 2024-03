Хари и Меган разбрали за диагнозата на Кейт от медиите

Стана ясно, че Хари и Меган са се свързали с принц Уилям и Кейт след нейната шокираща диагноза рак. Предполага се, че херцогът и херцогинята на Съсекс са се свързали с принца и принцесата на Уелс снощи. Не е ясно дали контактът е бил по телефон, видео разговор или чрез съобщения. Все още не е ясно и дали Хари планира да се върне обратно в Обединеното кралство.

Медиите в Съединените щати съобщиха, че херцогът и херцогинята на Съсекс са научили за състоянието на Кейт едва по времето, когато светът е разбрал за него. Освен това източници казаха пред New York Post, че двойката „не е имала представа“ за болестта на Кейт.

Prince Harry and Meghan Markle say they hope Kate Middleton can heal ‘privately and in peace’ following cancer diagnosis https://t.co/ZXzOkW8JyS— Alec Chivalry (@ArtVandelay2021) March 22, 2024