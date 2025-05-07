Хванаха двама да шофират след употреба на алкохол в Петричко

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 06.05.2025 г. около 00:35 часа по ул. „Яне Сандански“ в гр. Петрич, 48-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Туарег“ с наличие на 1,51 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 06.05.20525 г. около 18:40 часа в с. Гега, 26-годишен от същото село е управлявал мотопед „Италджет“, без поставени регистрационни табели, с наличие на 1,91 промила алкохол в издишания от него въздух.





