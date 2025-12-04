Хванаха дрогиран шофьор в с. Кулата и двама с флакони с райски газ в Кресна

При извършена, около 13:00 часа на 03.12.2025 г. в с. Кулата, проверка на товарен автомобил „Форд Транзит“, управляван от 29-годишен мъж от гр. Благоевград, с техническо средство полицейските служители установили, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотични вещества. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Около 21:40 часа на 02.12.2025 г. на ул. „Яне Сандански“ в гр. Кресна, от органите на реда е спрян лек автомобил „Ауди“ с 23-годишен водачи 22-годишен пътник в него и двамата от гр. Кресна, като в хода на извършената проверка са открити два флакона с райски газ. За случая е уведомена компетентната прокуратура.