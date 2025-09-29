Топ теми

Хванаха крадец на машинка за подстригване в Перник, върна я

Кражба от голям магазин в Перник е разкрита от криминалисти на Второ РУ.  На 5 септември в районното управление бил подаден сигнал от управата на хипермаркет в пернишкия кв. „Мошино“, че е открадната електрическа машинка за подстригване. В резултат на предприетите оперативно-издирвателни действия е установен извършителя – 42-годишен перничанин. Мъжът е възстановил открадната вещ и материалите по случая са предадени на Районна прокуратура – Перник с мнение за прилагане разпоредбите на чл. 218 „б“ от Наказателния кодекс.

     КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



