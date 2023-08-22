Хванаха трима да шофират пияни в Пиринско

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 21.08.2023 г. около 08:00 часа по ул. „Илинден“ в гр. Благоевград, 42-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Дачия“ с наличие на 2,18 промила алкохол в издишания въздух.

На 21.08.2023 г. около 21:50 часа по ПП1 Е-79 межзу гр. Симитли и гр. Благоевград, 31-годишен от гр. Разлог е управлявал лек автомобил „Хюндай“ с наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.08.2023 г. около 03:45 часа по бул. „Европа“ в гр. Сандански, 42-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 2,00 промила алкохол в издишания въздух.

loading...



Коментар с Facebook