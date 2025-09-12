Хванаха убиеца на майката на трите деца от с. Крайници, той отказа да се предаде и заби нож в гърлото си

36- годишният Кирил убил жена си Салина в с. Крайници защото не му дала пари да плати таксито, с което се прибрал от Благоевград след като ограбил македонец и счупил машина в казино

36-годишният Кирил Иванов, който уби жена си 25- годишната Салина Патова в дупнишкото село Крайници и след това избяга, днес бе открит от полицаите в родното му село Дъбница, община Гърмен. При акцията за задържането му, беглецът отказал да се предаде и забил нож в гърлото си. Извикана е линейка и той е откаран в много тежко състояние в гоцеделчевската болница, където лекарите се борят за живота му. Жестокото убийство на младата жена стана в четвъртък в 2 часа през нощта пред очите на трите им деца. В този късен час Кирил Иванов се прибрал с такси от Благоевград и поискал от жена си пари за да го плати. Тя отказала и възникнал скандал, при който платила с живота си. Няколко часа преди това убиецът извършил други две престъпления в Благоевград. Първо счупил машина в казино в подлеза, където отишъл да играе хазарт. След това побягнал и отишъл гарата, където ограбил македонец. 46-годишният македонец, който е жител на село Логодаж, изчаквал влака на пейка отвън, защото чакалнята била затворена. Около 00:25 часа на 11-и септември на перон на ж.п. гарата се появил непознат ром, който го нападнал и след отправяне на заплахи и удари с ръка в областта на лицето, го ограбил. Взел му около 60 лева и дебитна карта, както и румънски леи. Македонецът всъщност трябвало да пътува за Румъния. След като нападателят избягал, той подал сигнал за грабежа в Първо РУ- Благоевград в 00:50 ч. Когато Кирил Иванов стигнал с таксито до с. Крайници, парите не му стигнали и поискал да плати с леи. Но таксиметровият шофьор не се съгласил. Така се стигнало и до семейния скандал за пари, при който младата жена е пребита пред трите им невръстни деца – на 5, 8 и 10 години.

Бетина Апостолова





