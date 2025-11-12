Хванаха 4-ма софиянци, изтеглили пари с дебитна карта на разсеяна банскалийка

Разложките полицаи заловиха четирима софиянци да теглят пари с дебитната карта на банскалийка. Във вторник на обяд тя пазарувала в магазин на голяма търговска верига в Разлог, но се разсеяла и забравила хартиена чанта с намиращи се в нея дебитни карти и сумата от около 2100 лв. След като се усетила, веднага подала сигнал в РУ – Разлог. Полицейските служители предприели незабавни действия, прегледани били записите от охранителните камери и бързо разкрили, че чантата е намерена от четирима мъже, на 23, 26, 35 и 37 години, от София. Те извършили неправомерно теглене на парична сума от дебитните карти, но изтеглените пари, както и пликът с паричната сума и дебитните карти, предали на органите на реда. Работата по случая продължава. Уведомена е Окръжна прокуратура – Благоевград.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА