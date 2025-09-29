Хвърлилата оставка кметица на с. Габрене пак оглави селото като вр.и.д., а петричани посрещат 2026 г. с нови цени на такситата и опция да си купят училището в с. Кулата

Петрич ще посрещне 2026 г. с нови цени на таксиметровите услуги в общината. Съветниците одобриха предложението на 11 таксиметрови фирми минималната цена на дневната тарифа от 1 януари да скочи от 0,70 на 0,85 лв., а максималната – от 1,50 на 1,60 лв. Нощната тарифа, която в момента е между 0,75 лв. и 1,60 лв., ще стане 0,95-1,80 лв.

Мотивът на таксиметраджиите е, че от последното им увеличение на цените до момента в страната е натрупана инфлация от 60%, а и догодина се очаквали по-високи минимални заплати.

Сред другите по-интересни точки от доста дългия дневен ред бе предложението на зам. кмета на общината Борислав Коларов да се обяви за частна общинска собственост училището в с. Кулата. Площта на терена е 12 450 кв.м и върху нея има двуетажна масивна сграда със застроена площ от 480 кв.м; тоалетна и склад с площ 57,50 кв.м. Основната сграда е строена през 1959 г. През 2020 г. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Кулата бе преобразувано в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Марикостиново. С промяна на статута му в частна общинска собственост то ще може да бъде предложено за продажба.

Кметицата на с. Габрене Дафина Пецева, която това лято подаде оставка от поста, а ОИК – Петрич и ЦИК я приеха и предложението за насрочване на частични кметски избори вече е в президентството, пък отново оглави селото. Съветниците одобриха тя да бъде назначена временно на старата си длъжност, докато се проведат изборите в селото.

На сесията бе поставен и един въпрос извън дневния ред. Повдигна го съветникът Стоян Руйков. Същият касае прането на Югозападна болница, което доскоро се перяло в Петрич, а сега вече се кара в Сандански. Сестрите в петричкия клон на болницата се оплакали на Руйков, че то се връща доста замърсено при тях и се налага отново да го перат. Недоволни от сменената локация били и шофьорите в Петрич, защото ангажиментите за товарене на чаршафите и пижамите падали единствено върху тях, не и върху колегите им от Сандански.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






