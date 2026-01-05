Хвърлянето на кръста в езерото в Сандански започва в 11.30 часа

По традиция, християнският празник Богоявление /Йордановден/, който отбелязваме на 6 януари, ще започне с празнична служба в храм „Св. вмчк. Георги“ от 07:30 ч.

В 11:00 ч. свещениците от местното църковно настоятелство ще поведат литийно шествие от храм „Свети Георги“ до езерото в градски парк „Свети Врач“.

Църковният ритуал по хвърляне на кръста в езерото ще започне в 11:30 ч.

В него ще се включат и военните от III-то Бригадно командване, гр. Благоевград. Ще бъдат осветени знамената на България и Община Сандански, като традиция, която в продължение на много години е неизменна част от воинските и християнски обреди, които подчертават неразривната връзка между общество, църква и армия.

От Църковното настоятелство апелират на този свещен празник всички, които ще участват в ритуала по хвърляне на кръста да бъдат провославно кръстени, както и да не са употребили алкохол и наркотични вещества.