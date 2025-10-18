Хебър и Пирин си спретнаха голово шоу, „гробарите“ биха без трудности

Хебър записа домакински успех с 4:2 срещу Пирин на своя „Георги Бенковски“ в среща от 12-ия кръг на Втора лига.

След успеха си домакините от Пазарджик са 8-и с актив от 15 точки и вече имат три поредни успеха на сметката си, като броим и този за Купата на България.

„Орлетата“ са на 6-ото място с точка повече.

Момчил Цветанов откри за „гробарите“ в 4-ата минута, а Светослав Диков удвои в полза на Хебър с попадение в 23-ата минута.

Мариян Вангелов намали за Пирин в 31-ата минута, но седем минути по-късно Николай Ганчев се разписа за 3:1 в полза на Хебър.

Стефан Каменов „уби“ тотално интригата в 67-ата минута с четвъртия гол за тима домакин.

Силите на Пирин стигнаха до още едно попадение, дело на Николай Бодуров в 85-ата минута.