Хегемонът в женския футбол НСА едва оцеля срещу „Пирин“ с късметлийски късен гол, вицешампионките стартираха с шестица

Две орлици с фамозни изпълнения от халите, националка на „Спортика“ блесна с четири попадения

Хегемонът в женския ни футбол НСА едва оцеля срещу „Пирин“ с късметлийско късно попадение за равенството 2:2, докато вицешампионките от „Спортика“ стартираха с 6:0 над новака АФР /Академия за футболно развитие/, който е заявил за домакинските си мачове стадиона в Пирдоп. На затревения терен на Национална спортна академия орлиците на два пъти повеждаха с фамозни голове, но пернишката звезда на съперничката Полина Ръсина избухна първо с асистенция, а в края и с точния си удар за подялба на точките. Треньорката на благоевградчанки Изабел Баракова бе принудена да връчи ръкавиците на най-поливалентната футболистка в родното първенство Силвия Джалева заради травмата на националния страж при девойките Теодора Царева, вписана все пак в тимовия лист, за да помага със съвети от пейката на своята заместничка под рамката, която в интерес на истината нямаше вина за попаденията във вратата й. Дебют направи Мария Рикева, привлечена това лято от състава на съгражданките. Г. Петкова откри резултата с тупалка от трийсетина метра под дясната сглобка половин час след началото, с който накара съотборнички, противнички и зрители да се хванат за главите. Статуквото възстанови до почивката Юлиана Александрова с „любезното съдействие“ на Ръсина, която я задължи да вкара с подаване около точката за изпълнение на дузпа. В началото на второто полувреме Г. Янева шокира домакините с елегантен прехвърлящ изстрел от дистанция по бразилски тертип, хвърлил в отчаяние вратарката Дарена Радева. Малшансът споходи пиринки две минути преди изтичане на редовните 90, когато след корнер в настъпилото разбъркване в наказателното поле топката случайно стигна до П. Ръсина, която на границата на малкия пенал протегна крак и прати кълбото в мрежата.

Секунди не стигнаха на орлиците за бой по хегемона насред София

Ваятелките на фамозните попадения Г. Петкова /вляво/ и Г. Янева Националката М. Балиова /вляво/ ниже гол след гол за „Спортика“



На базата в село Рилци запомнящ се голов рецитал изнесе националката на „Спортика“ Моника Балиова, която изригна с четири гола. Три от тях водещият стрелец на сребърните медалистки от миналия сезон забоде през първата част в 7-та, 34-та и 40-та мин. След известно затишие на игрището разликата вдигна влязлата на смяна Петя Манова в 78-та мин., след секунди дойде 4-то попадение на Балиова, а голеадата закри в 83-та мин. друга от резервите Радост Митревска.

„ПИРИН“: Силвия Джалева, Ани Данаилова, Габриела Янева, Гергана Петкова, Ебру Дормушали, Кристин Качулска, Мария Аянова, Румяна Дамбалова, Фатма Крълева /68-Елена Георгиева/, Цветелина Йорданов /80-Василена Галчева/, Мария Рикева /80-Катрин Джасова/. Неизползвани резерви: Йоана Стоянова-вр., Марияна Якимова, Теодора Царева.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Лилия Бирова, Виктория Пенчева /63-Радост Митревска/, Ана Церовска, Гергана Халянова, Атанася Трайкова /21-Мария Маркова/, Мария Кърцелска /63-Вени-Дона Сърбинска/, Ивана Тодорова, Моника Балиова, Ивета Андрейчева /46-Петя Манова/, Карина Руменова /56-Елеонора Матова/. Неизползвани резерви: Кристияна Владимирова-вр., Ивана Христова, Йоанна Пиринска.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





