Хеликоптер вдигна авариралия в Пирин самолет

Авариралият на 28 юни малък самолет, който извърши принудително кацане под връх Голям Типик, вече е изнесен от района. С помощта на хеликоптер машината бе транспортирана до Бъндеришка поляна. Оттам самолетът ще бъде извозен с платформа до определено за целта място.

Акцията по изваждането му от труднодостъпния високопланински терен протече успешно и без инциденти. При извършените действия не е допуснато замърсяване на околната среда и не са нанесени щети върху природата в защитената територия.

Видеото вижте тук: https://www.facebook.com/NPPirin/videos/2027575281387828?locale=bg_BG

ИВАН ИВАНОВ






