ПОД ЗАПЛАХА ЗА УВОЛНЕНИЕ! Хигиенисти се жалят в ОбС – Кочериново, че кметицата на Бураново ги кара да работят и след работно време

Казусът Димитринка Янкова глътна почти цялото заседателно време на сесията в четвъртък, където съветниците гласуваха за втори път запис на заповед към ДФЗ „Земеделие“ по един и същи проект

Кметският наместник на селата Бураново и Крумово Димитринка Янкова отново влезе в центъра на скандал, след като на проведената в четвъртък извънредна сесия на ОбС – Кочериново коментарите за нея се проточиха значително по-дълго от тези по единствената и извънредна точка в дневния ред. А тя беше да се издаде запис на заповед за 190 339 лв. в полза на ДФЗ, обезпечаващи плащане по договор от 30.12.2024 г. за ремонт на улици в общината. Това е втори транш към фонда, който миналия месец получи за същото 951 000 лв. Оказа се, че втората сума е ДДС-то, което, по неизвестни причини, ДФЗ първоначално не включило.

Съветниците подкрепиха пак запис на заповед в полза на ДФЗ за ремонт на улиците в селата /сн. 1/. Калин Везенков /сн. 2/ повдигна темата за Д. Янкова, а негова съпартийка предложи директно на общинския кмет да я уволни



След един-два уточняващи въпроси и гласуване с 10 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ в дневния ред влезе казусът със селската кметица. Той бе изложен от съветника Калин Везенков:

“Дойдоха при мен жители на Бураново, работещи на договор към общината. Помолиха ме за анонимност. Твърдят, че Димитринка ги тормози, кара ги да работят в извънработно време, кара и техни роднини да работят и всичко това под заплаха, че ще бъдат уволнени”.

Предложението на Везенков към кмета на общината Станислав Горов беше градоначалникът да проучи случая и да вземе отношение, без да уточнява какво точно очаква.

Горов призна, че не е запознат с проблема, но обеща да пита директора на общинското дружество по чистота дали има оплакване при него. И напомни на съветниците, че Янкова всъщност работи доста и не получава заплата за работата си.

„Ами тогава назначете някого, който ще получава заплата, а тя ще му помага“, подсказа решението съпартийка на Везенкова, и оприличи селската наместничка като „жена с две лица“.

Само преди седмица обществено недоволство срещу Димитринка Янкова избухна и в с. Крумово, където кметицата събра селяните на събор в частично ремонтираното кметство. Крумовци, свикнали да правят съборите си на площада с музика, скара и бира, нададоха вой до небето и общинският кмет спешно им отпусна пари, за да си направят и втори събор.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





