Хиляди заклещени в капан на АМ „Струма“ на връщане от Гърция, катастрофа с 3 автомобила предизвика гигантско задръстване (ОБНОВЕН)

Благоевградчанката Нора Николова: 3 часа не сме мръднали! Да дойде Тома Белев на магистралата да види как майки с бебета и деца се пекат на слънцето с часове! Къде са полицаите?

Поредният кошмарен трафик на АМ „Струма“ застигна прибиращите се от гръцкото море българи. Стотици автомобили попаднаха в капан преди Кресна, в който останаха заклещени с часове. Гигантското задръстване нагнети голямо напрежение и стрес сред пътуващите и отприщи вълна от недоволство в социалната мрежа.

„Зелени ли са, бембени ли са, да дойдат на АМ „Струма” преди Кресна, да видят как майки с бебета и малки деца се пекат на слънцето с часове в това задръстване! Прибират парите, за да защитават врабчетата, а дечицата?! Нещастници!”, изригна в гневен пост благоевградчанката Нора Николова. Репортер на „Струма“ вчера се свърза с нея по телефона. В 18:30 ч. тя още беше в блокадата заедно с внуците си и приятеля си Иван Бербатов, бащата на известния футболист.

„От 15:30 ч. сме на магистралата и от 3 ч. няма мърдане. Още сме на кръстовището за влизане в Кресна. Къде са полицаите? Няма нито една полицейска патрулка, която да регулира движението. Можеха да застанат на разклона за Сандански и там да отбиват половината автомобили по стария път. Прибирам се от морето с внуците, които са изтощени и спят в колата. Често пътувам, но такъв кошмар не бях виждала. На магистралата в Париж ми се случи да попадна в голяма тапа, но беше само за половин час. Да дойде Тома Белев на АМ „Струма“!”, призова Нора Николова, изнервена от ситуацията.

Тя дори звъняла на 112, защото на фона на голямото задръстване полицейска кола ескортирала частен автомобил. От 112 й отговорили, че патрулката съпровожда кола със спукан резервоар, и я посъветвали да се обади на АПИ. „Не забелязахме нищо да тече от ескортираната кола“, добави Нора Николова, която ни изпрати снимки от тапата на АМ „Струма“.

Така изглеждаше километричната опашка на АМ „Струма" отвисоко Стотици коли бяха блокирани с часове на АМ „Струма" преди Кресна

Иначе вчера в ранния следобед на магистралата преди Сандански стана катастрофа, при която се удариха „Мерцедес“ и „Тойота“, като инцидентът е без пострадали и само с материални щети. След това е станала друга катастрофа след кръговото при Кресна, в посока София, с участието на 3 автомобила. Най-вероятно заради второто ПТП се е стигнало и до километрична автомобилна колона.

„3 коли малко след кръговото на Кресна, в посока София, не се минава в нито едната посока, чакането е с часове“, написа Марияна Йорданова в групата „Кулата- Промахон“.

„Това е саботаж! Оправданието на органите с трафика не е приемливо и не е логично, трафик има всяка година! Скоро ще разберем какво се случва“, посочи Nikolay Panayotov, а Христина Маркова добави: „И вчера беше така”.

И занапред ще е така и адският трафик ще се увеличава, докато не бъде построена АМ „Струма“ в последния участък, който няма да минава през Кресненското дефиле. До решението се стигна след споразумение между правителството и група от природозащитни организации преди 2 месеца. Това сложи край на продължилия години спор, който блокираше изграждането на магистралата.

Предстои АПИ да обяви конкурс за изпълнител на проучване, което да определи ново трасе за „Струма“ в участъка между Симитли и Кресна. Ще бъде заложено условие трасето да е извън Кресненското дефиле и да не уврежда в значителна степен видовете и местообитанията, които се опазват в двете защитени зони в региона.

Строежът на магистрала „Струма“, която трябва да свърже София с Югозападна България и Гърция, продължава вече повече от десетилетие. Недовършен остава само един сравнително кратък участък – Лот 3.2 от Крупник до Кресна. Изграждането му досега беше в застой заради спора откъде да мине трасето.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






