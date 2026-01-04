Хиляди кукери гониха злите сили на 18-ото издание на сурвакарските игри в Благоевград

Илия Дамянов със специален приз за цялостен принос за съхранение и предаване на обичаите

Кукерски игри, съпроводени от топовни гърмежи гониха днес лошите духове в Благоевград на 18-ото издание на общинския фестивал на сурвакарските игри. Празникът, чакан с нарастващо през последния месец нетърпение, събра 17 групи, сред тях и традиционните гости от петричкия кв. „Шарон“. Хиляди излязоха да дефилират в пешеходната зона на областния център на Пиринско, пременени в костюми и носии, не по-малко бяха и зрителите, стекли се да се насладят на колоритните образи и някои пиперливи послания, отправени чрез скечове и провокативни лозунги.

Силно начало на фестивала даде колоритната група на с. Зелен дол с възстановка на сватбата на Манол и Елица от българския филм „Време разделно“. Звънът на множество чанове от частна колекция огласи площада и се смеси с „гласовете“ на 4 гайди. Старческата група развесели публиката, както и подвижната дента клиник „Зелен дол“, чийто шеф д-р Щърбов и асистентката му сестра Ченева опитаха да „излекуват“ зъбите на председателката на журито, ЮЗУ преподавателката д-р Павлина Солачка, но тя успя да отклони настоятелните им покани да седне на зъболекарския им стол. Кметът на Зелен дол Александър Мановски-младши пожела на участници и зрители здраве и още много години фестивалът да събира благоевградчани и гостите на града.



С група от 100-ина души се представиха сурвакарите на с. Еленово. Почти половината от участниците бяха деца и пресъздадоха артистично Лазаровден.

Сурвакарската група от с. Логодаж излезе на импровизираната сцена, майтапчийски анонсирана от водещия фестивала зам. кмет по културата на Благоевград Станислав Кимчев. Той наблегна на западната култура на логодажани предвид разположението на селото на запад от общинския център, и посочи, че откакто си имат винпром джанковата ракия са сменили с отлежала гроздова, реката са превърнали в язовир, но най-голямата слава на селото са недостъпните му лични ергени, затова водят класацията в общината по брой ергени на глава от населението.

Логодажката група разигра обичаят девери и „намигна“ към публиката, като показа как се посрещат и изпращат те, когато кошулята на невястата е останала чиста след първата брачна нощ. „Смешната“ помощ в селото предлагаше ваксинация с любовен елексир срещу 5 евро, бабите бъркаха прочутата логодажка лютеница върху печка на дърва и отправиха апел към кмета на общината да не ги кара да сменят горивото, че на климатик лютеница не става. Пратиха му подкуп един буркан, та и той да има какво да намаже.

За една от най-младите сурвакарски групи – тази на с. Българчево, участието във фестивала бе трето поред. Макар и малобройна тя демонстрира сплотеност и отдаденост на традициите, а като пример за приемственост между поколенията бе посочен ръководителят Георги Кочев, който участва с цялото си семейство.

С над 270 участници една от най-старите кукерски групи на IV квартал – “Плажа“, бе и една от най-многобройните. Създадена е през 1999 г., а колекцията й с награди от престижни фестивали в страната е голямата им гордост.

Сравнително млада бе и групата „Нова маала“ на ромския квартал с ръководител Мариан Милев. Сред групите с внушително участие – над 350 души, бе тази на кв. „Грамада”, носители на престижни отличия от фестивалите в Благоевград, Перник, Момин проход и др.

Обичаят „Сватба“ пресъздадоха кукерите от село Изгрев. Групата им е създадена от първите жители на селото преди 101 години и традицията се предава от поколение на поколение.

Сурвакарската група на с. Бело поле пък съществува от 26 г., а Слави Бойчев и Ян Котев са се нагърбили през последните години да организират участието й във фестивали. Две групи от II квартал се включиха в 18-ото издание на фестивала в Благоевград – тази на ромската Предел махала и създадената още в далечната 1965 г. кукерска група в квартала, която бе прекъснала участието си за известен период, но тази година отново събра ентусиасти и пресъздадоха обичаят „Хамкане“ с послание, което развълнува публиката и журито.

Група на I квартал излезе под ръководството на Мартин Огнянов, а сурвакарите на с. Падеш водеше лично най-младият селски кмет в общината Александър Стаменов. Групата отбеляза 13-ото си участие във фестивала, на площада излязоха 80 души и бе представен обичаят „Посрещане на младоженци от свекър и свекърва“. Малкият Красимир от сурвакакарска група с. Покровник още със стъпването на площада се пресегна да вземе микрофона на водещия и даде сериозна заявка за професионална кариера в сферата като порасне. Той бе в челото на шествие на 120 човека, които развеселиха публиката с подвижно чейндж бюро и ново предприятие „Чистота“ с мото „ Цапането-наше, чистенето- ваше“.

Площад „Г. Измирлиев“ едва побра най-многобройната група на III квартал с над 500 участници. Танцьори, беляци, кукери с кожи, мечки, старци, младоженци… изпълниха пространството и многобройните им чанове огласиха пространството. Групата е създадена през 60-те години на миналия век, участва във всички фестивали в страната, а голямата гордост на ръководителят й Илия Дамянов е съхранената традиция и многобройните награди от фестивалите, в които участва.

Също със солидна история и около 200 участници е групата на кв. „Струмско“, създадена някога от първите заселници в района. През 2015 г. кукери от тази група бяха поканени и участваха в клип на група „Рамщайн“ и в сцена от филма „Кебап роял“ , копродукция на Холандия, Белгия и България. Последни дефилираха гостите от петричкия кв. „Шарон“ с характерните за района франгалии, които гонят злите духове, а участието им във фестивала в Благоевград се превръща в традиция.

Журито не се поддаде на многобройните опити да бъде подкупено с вкусни погачи и отлежали ракии. Председателката д-р Павлина Солачка честити Новата 2026 г. на участници и публика с пожелание да е щастлива, усмихната и благодатна и с пожелание към сурвакарите да продължават да изненадват журито с интересни хрумвания и занапред и обяви наградите. Приза за опазване на местната култура и идентичност бе присъден на групата от с. Изгрев, за поддържане и предаване на сурвакарската традиция наградиха с. Еленово, за обучение и въвличане на деца и младежи в традицията наградата отиде при групата на I квартал Предел махала, за най-добро пресъздаване на традиционен ритуал бе наградена групата от кв. „Струмско“. Наградата за индивидуална маска отиде при сурвакарите от с. Българчево, за най-атрактивни маски бе отличен II квартал, за група с най-добри костюми бе обявена тази на III квартал, а за най-колоритна сурвакарска група – Нова маала. Групата на с. Падеш бе отличена за впечатляващо присъствие на тазгодишния фестивал, за артистичност на изпълнението бе наградена групата на II квартал – Предел махала, за най-добра хореография – гостите от Петрич, за най-добра композиция – сурвакарите от с. Зелен дол. 3 групи получиха награди за специализирани персонажи. В Покровник отиде призът за най- добра младоженска двойка, в Логодаж – за най-добра старческа група, в Плаж махала – за най-добри мечки и мечкари. За иновации и пресъздаване на актуално събитие бе наградена групата на с. Бело поле, а за масовост и активно участие – сурвакарите на кв. „Грамада”.

Специална награда за цялостен принос, дългогодишна отдаденост и устойчиво развитие на сурвакарската традиция даде тази година община Благоевград. С нея бе удостоен Илия Дамянов, организатор и основен двигател на групата на III квартал и един от малцината инициатори за възраждане на кукерските игри в Благоевград и за запазване жива на дълголетната традиция.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА