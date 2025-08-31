Хиляди жители и гости се веселиха на Младежкия събор в Крупник

Футболните ветерани на местния „Левски” и „Пирински миньор” /Брежани/ дадоха старт на празненствата с приятелски мач, завършил 3:3

Хиляди препълниха площада и централните улици на едно от най-многолюдните села в Симитлийска община – Крупник, и се наслаждаваха на празничната програма по случай Младежкия събор на селото – празника на младостта. В програмата участваха изявени музикални творци и хора на танцовото изкуство.

Младежкият събор в събота събра на едно място всички жители на Крупник, както и гости и приятели от близо и далеч, за да празнуват заедно. Кметът на село Крупник Александър Равначки приветства празнуващите, като им пожела много здраве, благополучие и смирени дни на всички.

Началото на тържествата бе поставено по утвърдена традиция – с приятелски футболен мач между ветераните на ФК „Левски“ – Крупник и ФК „Пирински Миньор“ – Брежани /сн. 1/.

На спортен комплекс „Арена“ в селото двата отбора показаха истински дух на спортсменство, приятелство и уважение, възродиха стари спомени и демонстрираха незабравени футболни трикове. Двубоят завърши при резултат 3:3 – знак за равнопоставеност, взаимно уважение и символ на обединението между съседните села.

В срещата активно участие взеха и кметовете на Крупник Александър Равначки и на Полена Веселин Топузов. Те заедно с останалите ветерани показаха, че футболът е не само спорт, но и емоция, приятелство, приемственост и обич към родното място.

Както всяка година, празничната програма откриха децата на Крупник с красиви танци и песни. За всички, дошли на празника, бе подготвена богата програма с участието на ДЮФА „Македонче“ към НЧ „Владимир Маяковски“ и КНХ „Кръшно хоро“ – с. Крупник; КСТ „Силвана Денс“; Виктория Буюклийска; Антония Лозанова; Малин Домозетски; оркестър „Живко бенд“ и фолкдивата Тереза. Комплимент към всички празнуващи бе изпълнението на познатата на всички Павлина Теова, която бе представена в празничната вечер от водещата на програмата Елисавета Георгиева /сн. 2, 3, 4, 5/.

На големия празник на Крупник присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, кметове на населени места, общински съветници и общественици.

Кулминацията на вечерта бе красива заря, която освети небето над Крупник.

ИВАН ИВАНОВ






