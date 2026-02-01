Хиляди събра Празникът на телешкото в Краище, уникални кюфтета, филета и суджуци изкушаваха посетителите

Дядо Гошо щедро черпи с ракия, убеден, че дава сила на начинаещи и професионалисти…

Хиляди гости се потопиха в атмосферата, бита и традициите на село Краище, община Белица, след като в колоритното и изключително „живо“ населено място, разположено между Рила и Родопите, се проведе първият по рода си Празник на телешкото „Чисто от планината“, който привлече стотици посетители.

В предварителен разговор с репортер на „Струма“ дългогодишният секретар на читалището в Белица и общественик Мая Падарева прогнозира, че в Краище ще се съберат към 3000 души, но според организаторите ще са към 6-7 хил. Колко бяха посетителите едва ли някой точно преброи, но площадът и улиците се изпълниха с хора. Имаше кемпери и автобуси от съседната област Пазарджик, София, Бургас и от цялата страна. Местни жители разказаха, че са раздавани брошури в Банско и съседни населени места Баня и Добринище, което привлече и множество чуждестранни туристи.

Хиляди посетители изпълниха Краище за първия фестивал на телешкото /сн. 1, 2, 3, 4, 5, 6/

Опашки се извиха край скарите /сн. 7/, щандовете с месни специалитети /сн. 8, 9/, както и при дегустация на превъзходния курбан /сн. 10/

Дядо Гошо черпеше с ракия за начинаещи и напреднали

Кметът Р. Ревански, домакините и гостите при откриването на фестивала /сн. 12, 13/

Моменти от фолклорната програма /сн. 14, 15/ и от турнира по народни борби /сн. 16, 17/



„Надяваме се, че настоящият празник ще спомогне за развитието на кулинарния туризъм, който ще продължи да прославя нашата община като цяло“, коментира М. Падарева и потвърди, че всички предлагани местни продукти са пресни и не са замразявани. Основният акцент е, че телешкото месото е изключително чисто, от домашно оглеждани животни, пасящи в планината. Вкусът, както увериха организаторите, е наследство. Във всяка подправка има обич, във всяка рецепта – мъдрост, а във всяка хапка е духът на Краище, което пази своите корени с гордост.

В унисон със запазената марка на селото – емблематичните и прочути далеч отвъд пределите на региона кюфтета, се разнасяше ароматът на телешко на скара, а пред обособените кулинарни щандове се извиха опашки.

„Спомням си как дойдох в Краище преди 10 години. Как топло ме посрещнаха хората тук, как пълних багажника на колата с кюфтета и носих на моите приятели в София, и не само“, каза един от основните организатори Калин Бареков, собственик на къща за гости. Попитан колко кюфтета се очаква да бъдат продадени, той коментира, че ще може да отговори на въпроса след края на празника, но само две от скарите на местни майстори са заредени с 10 000 кюфтета, които иначе струваха 1 евро, като имаше и по-големи, от 100 грама – за 2.5 евро. На интерес се радваха и телешките пържоли на цена 5-6 евро, саздърма и суджук. Имаше и козя пастърма, а също и от елен, големи консерви с телешко месо за 8 евро, телешка опашка – 13 евро, пастет за 4 евро. Мнозина гости с интерес дегустираха и биволски суджук за по 6 евро бройката, а сред деликатесите, които се продаваха като топъл хляб и свършиха бързо, бяха филе „Елена“ с цена от 28.5 евро за килограм и биволско филе за 33.3 евро.

Имаше и щандове с билки, мед, десерти, туршии… като търговци споделиха, че тъй като е първо издание, са пуснати свободно и не плащат наем.

Сред атракциите бе и ракията на дядо Гошо, предлагаща се в два вида – за начинаещи и професионалисти.

„Основната разлика е, че ракията за начинаещи е за хора, които не са пили и искат да опитат, затова е и по-слаба – 42 градуса. За професионалисти е малко по-възрастна и е 60 градуса“, обясни дядо Гошо, убеден, че ракията дава сила.

Разбирайки за градусите, мнозина се насочиха към „бурето“ за начинаещи, като се интересуваха от цената, а дядо Гошо търпеливо разясняваше, че ракията не се продава, и щедро черпеше.

Мнозина от присъстващите имаха възможност да опитат и от превъзходния телешки курбан. Той бе приготвен от местни доброволци и месото беше толкова много, че спокойно можеше да се яде и с вилица.

Самото откриване на празника започна с българския и европейския химн в присъствието на официални гости. Пред микрофона застанаха организатори и народният представител Фатима Йълдъс, която изрази гордостта си, че е именно от Краище, и поздрави жителите.

„Навсякъде, където ходя из страната, казват, че в Краище живеят много добри хора, които правят най-вкусните кюфтета. Искам да ви благодаря, че повече от 20 години ни храните с чиста и екологична храна. Убеден съм, че това ще бъде най-големият фестивал на вкусната храна в региона“, каза кметът на община Белица Радослав Ревански.

Наред с кулинарни щандове с телешки специалитети бе подготвена и богата музикална програма с участието на фолклорни групи, ансамбли от региона, а на площада се извиха кръшни хора. В спортната зала се проведе и турнир по народни борби под егидата на кмета Радослав Ревански, където сили премериха отбори от Белица, Дебрен, Якоруда, Гоце Делчев… За победителите общината бе приготвила награди за първо, второ и трето място, а също и парични бонуси, осигурени от Калин Бареков.

Празникът на телешкото „Чисто от планината“ продължи и в неделния ден, като даде заявка, че фестивалът ще расте, ще се предава и ще се очаква с нетърпение година след година.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА