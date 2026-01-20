Хиляди фермери протестираха в Страсбург срещу търговското споразумение с Меркосур

Хиляди фермери с трактори и развети знамена, се стекоха към Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу голямото търговско споразумение със страните от Южна Америка, в навечерието на гласуване дали то да бъде отнесено до съда.

Споразумението, подписано по-рано този месец между 27-те държави членки на ЕС и страните от блока Меркосур — Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай — създава една от най-големите зони за свободна търговия в света след 25 години сложни преговори, предаде АФП.

Но 4 500 фермери и техни поддръжници от Франция, Италия, Белгия и Полша, които протестираха, се опасяват, че сделката ще доведе до наплив на по-евтини продукти, произведени при по-ниски стандарти и с използване на забранени пестициди.

Фермерите планират да останат в Страсбург до 21 януари. Те нямат намерение „да отстъпват“, заяви Ерве Лапи, генерален секретар на синдиката FNSEA, който стои зад демонстрацията.

Очаква се договорът да влезе в сила до края на годината и да премахне митата върху над 90% от двустранната търговия. Споразумението ще благоприятства европейския износ на автомобили, вино и сирена, като същевременно ще улесни навлизането на южноамериканско говеждо месо, птиче месо, захар, ориз, мед и соя на европейския пазар.

Френският фермер Батист Мари, на 24 години, предупреди, че това ще доведе до внос на храни, „произведени по начин, напълно различен от европейския, с повече препарати за растителна защита и различни стандарти“, докато държеше плакат с надпис: „Меркосур = сигурна смърт“.

Според оценки на ЕС европейският износ за страните от Меркосур се очаква да нарасне с 39%, докато износът на Меркосур към ЕС може да се увеличи със 17%.

До 2040 г. се прогнозира споразумението да увеличи брутния вътрешен продукт на ЕС със 77,6 милиарда евро, а този на Меркосур — с 9,4 милиарда евро.