Химнът на „Пирин“ прозвуча в памет на железния войник П. Петров-Пешката в Благоевград

Химнът на футболен клуб „Пирин“ прозвуча в памет на железния войник Петър Петров-Пешката в Благоевград вчера. Легендарният защитник на орлетата почина на 77 г. в испанска болница в началото на април, а сега семейството му организира поклонение на стадион „Христо Ботев“. Да отдадат последна почит на бившия състезател и ръководител на зелено-белите, който остави следа още във „Велбъжд“ и „Локомотив“ (Мз), дойдоха близо 100 негови приятели и съотборници. Сред тях бяха кметът на Мездра Иван Аспарухов, ексшефът на кюстендилския футболен клуб Валери Ненов, председателят на ОбС – Дупница Костадин Костадинов, президентът на Колежа по туризъм проф. д-р Васил Жечев, ветераните на „Пирин“ Методи Стоянов-Мечо, Атанас Пецовски, Борис Безев, Боян Манов, Димитър Андреев-Макето, Йордан Попмихайлов, Йордан Костов, Кирил Стойков, Николай Петрунов, Петър Михтарски, Мирослав Митев, Костадин Трендафилов, Емил Равначки, Антон Бачев, Георги Бачев, Радослав Митревски, Радослав Бачев… Славния си предшественик уважиха и футболистите от настоящия тим, начело с наставника Христо Арангелов, асистента му Мариян Христов и изпълнителния директор Светослав Дяков, треньорите от ДЮШ, представители на националния фенклуб „Пирин Благоевград“, редови привърженици. Директорът на направление „Първенства и турнири“ в БФС Валентин Чакъров донесе специална топка от футболния съюз, която пиринските ветерани подписаха и подариха на съпругата на Пешката Таня Петрова и сина му Георги Петров.

Съпругата на П. Петров-Пешката – Т. Петрова, приема съболезнованията на В. Ненов Синът на легендарното орле Г. Петров се здрависва с К. Трендафилов в края на поклонението Ат. Пецовски, проф. В. Жечев и Й. Костов отдават последна почит на железния войни Шефът на ОС на БФС – Благоевград Ем. Равначки поднася топката за подпис на Б. Безев (вляво Присъстващите станаха на крака, за да изслушат химна на „Пирин“ М. Христов, Н. Петрунов, К. Трендафилов и Хр. Арангелов

ИВАН ДЕЛЧЕВ





