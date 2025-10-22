ХК „Пирин“ /ГД/ шокира шампионите за едно полувреме, после опитът надделя

Хандбалният „Пирин 64“ (ГД) инкасира трета загуба в първенството на „А“ група с 29:38 при визитата си на шампиона „Локомотив“ (ГО), който върви безгрешно в настоящата кампания с 4 от 4. Южняците пристигнаха в доста редуциран състав. По различни причини за мача не пътуваха Георги Терзиев, Матео Пепиев, Георги Баймаков, Иван Романски и Огнян Стоилков. На линия бе Костадин Филипов след претърпяната оперативна намеса. Независимо от кадровите проблеми неврокопчани започнаха със самочувствие и в началото поддържаха минимално изоставане срещу класния съперник от един-два гола, в 24-та мин. стигнаха до изравняване, а след силната игра в защита и добрите вратарски намеси шокираха противника, като затвориха полувремето в своя полза 19:17. След подновяването на играта за втората част в продължение на пет минути южняците заключиха мрежата си, но постепенно железничарите стопиха разликата, улеснени от високия процент непредизвикани грешки, и в заключителните минути опитът и рутината надделяха. В състава на гостите най-резултатен на полето бе Кристо Дречев, който стана и топреализатор на двубоя с 10 попадения, следван с 8 от съотборника си Борислав Партенов.

„Момчетата ни показаха, че всеки съперник трябва да се съобразява с тях, въпреки че средната възраст на отбора е под 20 г. В този мач можеше да постигнем и нещо повече, но младостта си каза дума, а и по-късата резервна скамейка, което ограничава вариативността в състава. В крайна сметка играхме достойно“, заключи треньорът Тодор Русков.

В събота от 14.00 ч. пиринци посрещат в „Арена Неврокоп“ съседа в класирането „Спартак“ /Вн/ в опит да вземат втора победа през сезона след домашното 33:30 срещу „Чардафон“.

„ЛОКОМОТИВ“ (ГО): Пенев, Йоргов – 6, Кр. Добрев, Драганчев – 3, П. Николов – 5, Л. Димитров – 6, Калчев – 1 (Л. Иванов, Генов – 6, Колев, Симеонов – 6, Нейчев – 4, И. Иванов, Катрев, Ст. Добрев, Кр. Йорданов – 1).

„ПИРИН“ (ГД): Заемджиков, Сотиров, Лазаров – 1, Рачев – 2, Партенов – 8, Янчев – 4, Дречев – 10 (Филипов, Магдалинчев – 2, Атрев – 2).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ