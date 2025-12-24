“Хлапетата“ спечелиха коледния турнир в Симитли

Отборът на „Хлапетата“ (Благоевград) спечели деветото издание на детския футболен турнир „Коледа“, организиран под патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и със съдействието на домакините от ФК „Септември“. Тази година в надпреварата участваха 10 тима, съставени от малчугани, родени през 2016 г. Проявата продължи два дни на естествения терен на стадион „Арена Симитли“ и предложи динамични мачове и незабравими емоции. Втори се класира „Комити“ (Петрич), а третото място заслужи вторият отбор на благоевградския клуб. В подреждането следват „Сандански“, „Напредок“ (Пехчево), „Беласица“ (Петрич), „Пирин“ (Разлог), „Огражден“ (Първомай), „Септември“ (Симитли) и „Германея“ (Сапарева баня).

Ексорлетата Р. Митревски и М. Ивов зарадваха съответно Вл. Гаврилов и М. Балев, а универсалният боец на „Септември“ (Сим) Здр. Карадачки връчи приза на Й. Тренчев Пл. Скендерски награждава А. Киров Победителите с треньорите Ю. Попев и М. Донев Д. Китанов получи наградата си от помощник-треньора на „Септември“ (Сим) Т. Костурков

Малките футболисти бяха наградени от известни спортни личности, които са прославили общината, както и от изпълнителния директор на „Септември“ (Сим) Пламен Скендерски, който изрази своята благодарност към всички участници. Освен традиционните купи, формациите получиха и ваучери за спортни стоки. Приза за най-добър защитник взе Влади Гаврилов от „Хлапетата“, най-добър вратар – Анис Киров от „Напредок“, най-добър нападател – Йоан Тренчев от „Комити“, най-полезен играч – Денислав Китанов от „Хлапетата“ (Благоевград), а голмайстор на турнира е Мартин Балев от „Хлапетата“.

Тазгодишното издание потвърди, че детският футбол в региона е жив и носи радост както на участниците, така и на публиката, а „Коледа” се утвърди като едно от най-обичаните и очаквани детски спортни събития в Симитли и региона.

ИВАН ДИМИТРОВ