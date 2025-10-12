Холивуд е в шок! Том Круз се подмлади с 20 години с лифтинг от бъдещето

Холивуд е в шок! Никой не може да повярва на очите си, след като Том Круз се появи с лице, сякаш извадено от най-успешните му години на екрана. Актьорът, който през юли навърши 61, изглежда така, сякаш времето се е върнало назад и е заличило двайсет години от облика му.



Според упорити слухове, които циркулират в светските среди на Лос Анджелис, звездата се е подложил на напълно нова, иновативна процедура – нещо като тайнствен лифтинг от бъдещето. Говори се, че техниката съчетава специални лазери, клетъчна плазма и методи, пазени в тайна от широката публика. Лекарите, които го правят, приемат само най-големите знаменитости и държат процедурите далеч от обикновените клиники.

Резултатът обаче е поразителен. Кожата на Том е гладка и сияйна, а челюстта му изглежда толкова изваяна, колкото в годините, когато светът го обожаваше като екшън герой. Мнозина, които са го видели отблизо, разказват, че трудно може да се повярва, че този мъж е прехвърлил шейсетте. На външен вид той е по-близо до четирийсетте и изглежда готов за още десетилетия главни роли.



Любопитното е, че Том Круз не е единствен. Слуховете твърдят, че по същия метод са минали и други големи имена. Актрисата Кейт Бекинсейл, която винаги е държала на перфектния си външен вид, напоследък блести с толкова свежо лице, че мнозина подозират, че и тя е била в ръцете на същите специалисти. Майката на клана Кардашиян – Крис Дженър, също се говори, че е прибегнала до процедурите, за да изглежда по-млада пред камерите. Не липсват и по-млади звезди, които тайно са потърсили „чудото“ – Линдзи Лоън и Кристина Агилера според мълвата също са минали през мистериозния лифтинг и днес изглеждат като бляскави девойки.



Истината е, че никой не си признава официално. Нито Том, нито останалите знаменитости са потвърдили нещо пред медиите. Но снимките и публичните им появи говорят сами за себе си. Лицата им са променени, подмладени и почти нереални.



Холивуд е пълен със слухове, но този за подмладяващата процедура на Том Круз бие всички рекорди. Едни вярват, че става дума за революция в естетичната медицина, други са убедени, че това е просто добре прикрито съчетание от филъри, ботокс и лазери. Каквато и да е истината, едно е сигурно – актьорът изглежда така, че кара всички да се питат дали времето за него изобщо тече.Ретро.бг