Хората в най-щастливите връзки правят тези 6 неща сутрин

Сутрините са един от най-подценяваните аспекти на една връзка.

За много работещи двойки те са нещо, през което да се премине бързо по пътя към предстоящия ден. Алармите звънят, телефоните се изваждат, кафето се изпива на глътка и преди някой от партньорите да се е събудил напълно, те вече са се отправили към своите задачи. Всъщност, най-щастливите двойки използват сутрините си продуктивно, за да се уверят, че излизат от вкъщи, знаейки, че са в един отбор. Ето какво правят те различно, което повечето пренебрегват.

1. Те ​​устояват на желанието да се подминат бързо един друг

Партньорът ви не бива да се възприема като пречка, която трябва да заобиколите сутрин. Дори в натоварени дни, щастливите двойки се стараят да отделят достатъчно време един друг, преди да преминат в работен режим. Това често означава да се осъществи зрителен контакт, когато се казва „добро утро“, а също да се споделя кафе или чай заедно без разсейване. Тези моменти може да изглеждат обикновени, но изследванията показват, че връзките процъфтяват благодарение на малки „позиви“ за внимание, които сигнализират за признание и грижа. Пропускането им напълно може да накара партньорите да се чувстват емоционално невидими, още преди денят да е започнал.

2. Синхронизират се, преди да говорят

Сутрините не са подходящи за тежки разговори. Нивата на кортизол се повишават естествено след събуждане, което означава, че тялото ви вече е подготвено за стрес. Опитът да се справите с конфликти твърде рано може да активира тази реакция още повече. Най-щастливите двойки разбират това интуитивно. Преди да се впуснат в оплаквания, те отделят момент за синхронизация: седят тихо заедно, споделят кафе на дивана или просто стоят един до друг, докато изпълняват сутрешните си рутинни дейности. Дори няколко момента на мълчаливо съвместно прекарване могат да регулират нервната система и да направят деня по-лесен за управление.

3. Те пазят един малък сутрешен ритуал свещен

Това може да са пет минути гушкане преди ставане, разходка на кучето заедно или приготвяне на закуска, докато слушате любима песен. Въпросът е ритуалът да е достатъчно лесен, за да можете да го повтаряте ежедневно без затруднения. Наличието на подобни навици – рутини или ритуали, които можете да наречете „нашето нещо“ – може да послужи като изненадващо силно потвърждение на вашата идентичност като двойка.

4. Те използват докосването не само при сбогуване

В много връзки физическият контакт сутрин се свежда до прибързана целувка за сбогом по бузата, ако изобщо има такава. Но по-щастливите двойки използват докосването умишлено, за да се заземят. Дълги прегръдки, истински целувки или просто облягане един на друг за момент преди да излязат от вкъщи – всеки вид физически контакт като този може да активира окситоцина и да успокои нервната система, което помага на двамата партньори да се чувстват по-стабилни, докато се разделят.

5. Те се отнасят към сутрините като към споделена система, а не като към самостоятелен спринт

Сутрините могат да станат объркани, ако се очаква единият партньор да понесе основната тежест на психическото или физическото натоварване на домакинството. Щастливите двойки намаляват това, като се отнасят към сутрините като към споделена операция. Ако има задачи, които трябва да се свършат преди работа, като приготвяне на обяд, хранене на домашни любимци или подготвяне на децата, те ги разпределят внимателно и се приспособяват, когато единият партньор се затруднява.

6. Те се изпращат, чувствайки се подкрепени

Преди да се разделят, най-щастливите двойки винаги ще предложат поне един малък, но конкретен жест на подкрепа:

„Успех с презентацията ти днес.“

„Ще се справиш.“

„Пиши ми, ако имаш нужда от окуражаващ разговор.“

Въпреки че няма да променят изискванията на деня, те могат да направят така, че те да се усещат по-лесни за управление. По-важното е, че по този начин показват на партньора си, че са емоционално настроени към нещата, които са важни за него.