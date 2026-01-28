Хората, които имат няколко от тези линии на дланта си, са истински галеници на съдбата!

Той просто има щастлива ръка – така казват за човек, който е спечелил от лотарията или пък е подписал договор, който се впоследствие се оказва много печеливш. В хиромантията също има понятие „щастлива ръка“, а притежателят й е истински галеник на съдбата!

Разбира се, с подобно нещо могат да се похвалят единици. Но ако откриете няколко от тези знаци на ръката си, това означава, че ви е провървяло изключително много!

Щастливата ръка обикновено е тънка, с дълги тънки пръсти с продълговати нокти. Определенията „грациозна“ и „елегантна“ са изключително подходящи за нея. Сгъвките между фалангите изглеждат чисти, но линиите върху тях са ясно маркирани. Дланта има здрав розов цвят. Разстоянието между долните фаланги на пръстите, притиснати едни към други, е почти незначително – парите и щастието на притежателя на такава ръка никога няма да „изтекат през пръстите“!

Предлагаме ви прекрасната възможност да разберете в коя сфера ще ви върви най-много. Разгледайте внимателно линиите на дланта си! На рисунката всички линии са номерирани от 1 до 11. Ето и значението им:

Двойната линия на живота е знак за благополучие, крепко здраве и богатство през целия живот.

Права и равна линия на съдбата – смята се за знак за абсолютно щастие.

Разклоненията в началото и края на линията на сърцето означават щастие в любовта и семейството. Хората с такава линия умеят да обичат и са много открити в отношенията си.

Кръст на хълма на Юпитер указва наличието на надежден приятел в живота ви.

Пръстенът на Венера, намиращ се между показалеца и кутрето, означава огромни запаси от жизнена енергия.

Вилица върху линията на ума в края на дланта – знак за гениалност и нетрадиционно мислене.

Линията на Аполон, която се издига вертикално към кутрето и минава близо до линията на живота, означава, че сте надарени с огромен талант.

Съединяване на пръстена на Венера с хълма на Меркурий говори за развита интуиция, щастие и любов.

Наличието на много рядка генетична линия свидетелства за унаследяване на най-добрите качества на предците ви и помощ от целия род.

Три ясни линии на китката означават дълъг живот и крепко здраве.

Кръст на хълма на Венера говори за страстна и дълга любов. /jenata.blitz.bg

