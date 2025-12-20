Хората на Куман строшиха головия рекорд в коледния турнир по минифутбол в Петрич

В четвъртия състезателен ден все повечето зрители на коледния турнир по минифутбол в зала „Арена Петрич“ видяха нов голов рекорд в един мач. Досегашното постижение от 9 попадения вече е в историята, благодарение на атомната атака на „Югозападна сила“, който стигна до 10:1 срещу „Джордан Джим“ и гледа уверено напред към директните елиминации с 2 победи от 2 мача. Хората на селекционера Ивайло Хаджигаев-Куман поведоха чрез младия рефер Ал. Вангелов в 10-та мин. и методично увеличаваха аванса си с изстрели на Д. Йовчев /18/ и С. Андонов /19/. След почивката силоваците вдигнаха още темпото и само за 9 минути вкараха Ал. Вангелов /23/, И. Манчев /25, 26/, С. Андонов /29, 30/ и Г. Джиков /31/. Тук някъде съперникът излезе за малко от шока с почетен гол на Й. Ораткилийски /33/, но в 39-та мин. С. Андонов оформи хеттрика си и разгрома.

„Джако“ продължава без грешка похода си към четвъртфиналите

С.Г.С стигна до първи успех в турнира от втория опит

Една от редките опасности пред вратаря на „Югозападна сила“ Ст. Стоянов. в хода на рекордния откъм голове двубой

„Първомай“ /вляво/ пречупи солидния тим на „Дълбошница“ в заключителната среща за деня

Прегръдка между братя Петкови – по-големият Велик /с гръб/ и по-малкият Младен, автор на двата гола за „Първомай“



Преди това сесията започна с рутинна победа на „Джако“ над „Огражденец“ с 4:2. Шампионите от гергьовския турнир бяха затруднени само през първата част, когато опонентите им не отстъпваха и на два пъти успяваха да изравнят чрез П. Цеков /14/ и Ант. Велев /16/, след като тимът от Сандански повеждаше с голове на М. Недялков /12/ и К. Апостолов /15/. След паузата „Джако“ имаше контрола върху играта и с помощта на Д. Славков /28/ и Й. Аталъков /37/ стигна до втория си успех и също е фаворит за излизане от груповата фаза. 9 гола паднаха на мача между С.Г.С и „Овърдос“, който завърши 6:3. За първия успех на победителите 4 пъти се разписа Д. Лазаров /19, 24, 27, 31/, по веднъж реализираха младите петрички надежди Любомир /28/ и Стоян /37/, наследници на бившите играчи на „Бела“ Георги Каркашев и Емил Шаламанов. „Овърдос“ профукаха началната си преднина, осигурена от Н. Симонски /5/ и В. Стоев /7/, за да вкарат и последния гол в мача чрез И. Дамов в 39-та мин. С особен интерес се очакваше финалният сблъсък на вечерта между честите призьори в миналия издания на турнирите в южния град „Дълбошница“ и „Първомай“. Кварталният клуб по принцип се радва на най-оглушителна подкрепа от трибуните, заедно с отборите от ромската махала, но този път феновете им не успяха да помогнат при загубата с 1:2. Мл. Петков откри за първомайските вълци в 1-та мин. и преднината им се запази до началото на втората част, когато Б. Хаджиев /22/ изравни за кеф на съкварталците си, окупирали сектор „А“. Мл. Петков обаче бе точен за втори път в 32-та мин., с което изкова ценната победа на „Първомай“, който също е с 2 от 2 дотук.

СТАНЧО СТАНЧЕВ