Хората, родени в тези месеци, имат много късмет в живота

Някои хора сякаш са родени под щастлива звезда. Все им се случва да се окажат на правилното място в правилното време, срещат точните хора и животът им поднася малки чудеса почти всеки ден. Но, разбира се, нищо не е случайно!

От древни времена се вярва, че моментът, в който човек поема първия си дъх, задава посоката на неговия път. Астролози, нумеролози и народни поверия са единодушни – месецът, в който се раждаме, има огромно значение за това какви хора ще станем и каква ще бъде нашата съдба.

12 месеца – 12 шанса, а колкото и да е странно и необяснимо, родените в 4 от тях сякаш са получили тайнствен „пропуск“ за една идея по-лесен и изпълнен с късмет живот…

ЯНУАРИ и децата на новото начало

Януари е първият месец на годината, носещ усещането за ново начало и безкрайни възможности. Родените в този месец сякаш са орисани с невероятен късмет – точно в моментите на трудност, съдбата им поднася втори шанс или внезапна възможност, която променя живота им.

Закриляни от Сатурн, те излъчват сила, благородство и решителност, а числото 1 им носи чувство за превъзходство. Ако сте родени в този месец, сигурно сте забелязали, че имате дарбата винаги да се появявате на правилното място в правилния момент, без да го планирате или очаквате. Не е случайно!

МАРТ и разцъфналите с пролетта

Март е символ на пробуждането, свежестта и новото начало. Родените тогава носят пленяващата енергия на пролетта – харизма, креативност и магнетизъм, с които постигат всичко с лекота.

Съпътствани от влиянието на Венера и Юпитер, рождениците през март сякаш магически привличат благоприятни ситуации и хора. Според народните поверия, родените в този период на разцъфване, често се радват на неочаквани подаръци и благоденствие.

ЮЛИ и целунатите от слънцето

Юлските рожденици са като слънцето – топли, жизнени, ярки. Ако сте родени през юли, вероятно сте забелязали, че приятелите и възможностите ви „прилягат“ по естествен начин. С числото 7 и влиянието на Слънцето и Луната на ваша страна, вие имате силна интуиция и способност да усещате правилния момент.

Много юлски рожденици разказват истории за щастливи неочаквани срещи и променящи живота ситуации, които изглеждат почти магически. Народните поверия дори твърдят, че юлските деца разполагат с толкова светла енергия, че някак натурално привличат всичко хубаво и отблъскват злините.

ДЕКЕМВРИ и сияещите сред чудесата

Декември е месец на магия и празнични чудеса. Последният, 12-и месец, символизира щедрост и благодат, равносметка и край, носещ ново начало. Под влиянието на Юпитер – планетата на изобилието, родените тогава, се радват на свободен и силен дух.

Те приемат с лекота подаръците на съдбата и често получават повече, отколкото очакват. Народните поверия твърдят, че декемврийските деца са благословени с блясък и късмет и няма граници за техните възможности.

Ако сте родени през тези месеци, късметът вероятно ви следва навсякъде и това изобщо не ни изненадва!

Но ще ви издадем една тайна – дори и да не срещнахте себе си сред гореописаните, няма страшно! Късметът винаги може да е на ваша страна, ако силно вярвате в него.

Независимо от това под орисията на кой месец си роден, това да предизвикаш съдбата си, отдавайки се на хобита и забавления или впускайки се във вълнуващи предизвикателства, е незабравима емоция, която си заслужава.

Късметът не е просто привилегия само за избраните, а енергия, която може да докосне всеки, стига да се осмели да я потърси. А в кой месец си роден ти?





