Хората, родени през тези 4 месеца, имат най-високите стандарти в любовта

Ако искате да се срещате с хора, родени през определени месеци от годината, ще трябва да положите много усилия, защото те няма да понижат стандартите си за никого. Те ще очакват да им се изправите пред предизвикателството – или ще си тръгнат. Ето месеците на раждане с най-високи стандарти във връзките:

Февруари

Родените през февруари хора са упорити. Ако искат нещо, няма да се успокоят, докато не го получат. Те имат високи стандарти във всяка област от живота си, включително във взаимоотношенията. Ако някой не задоволява нуждите им, те предпочитат да бъдат сами. Уверени са, че могат да се грижат за себе си, така че не се нуждаят от партньор. Те ще излизат с някого само ако този човек подобри живота им, ако направи света им по-ярък. Те не виждат смисъл в едностранчиви връзки, където дават повече, отколкото получават. Единственият начин, по който биха излизали с някого, е ако този човек отговаря на очакванията им (или надхвърля очакванията им).

Април

Родените през април не се срамуват да изразят честното си мнение. Ако не отговаряте на техните стандарти, те ще ви критикуват. Ще ви дадат ясно да се разбере, че очакват повече от вас. И ако не сте готови да отговорите на очакванията им, те ще си тръгнат без лоши чувства. Те разбират, ако не сте в състояние да им дадете това, от което се нуждаят, защото, честно казано, те се нуждаят от много. Но няма да се извиняват за това, че имат толкова високи стандарти. Те знаят своята стойност. Знаят, че заслужават да бъдат разглезени и ще останат необвързани, докато не намерят някой, който е готов да го направи вместо тях.

Юни

Хората, родени през юни, искат да се чувстват оценени. В края на краищата, те имат толкова много възможности, защото са социални пеперуди, които могат да се разбират с всеки. Толкова много хора са привлечени от тях, че може да е трудно да се реши кого да се избере за партньор. Те няма да се установят с някого, освен ако този човек не даде ясно да се разбере, че е готов да положи усилия. Разбира се, хората, родени през юни, също са трудолюбиви. Те ще дават точно толкова, колкото получават, но отказват да бъдат в едностранчива връзка. Ако ще вършат работата, е по-добре партньорът им да прави също толкова. Те знаят своята стойност, така че няма да се задоволят с нищо по-малко от най-доброто.

Август

Хората, родени през август, очакват най-доброто от себе си – и от партньорите си. Те не са склонни да се установят в никоя област от живота си, независимо дали става въпрос за кариера, приятелства или връзки. Така че, ако искате да излизате с тях, ще трябва да увеличите усилията, които влагате, за да ги обичате. Ще трябва да направите всичко възможно, за да се уверите, че се чувстват желани и ценени. Ако не постигнете очакванията им, тогава те нямат проблем да си тръгнат. Те предпочитат да останат необвързани и да флиртуват, отколкото да са във връзка, в която чувстват, че нуждите им не са задоволени. Те не се страхуват от самотния живот, поради което никога не се колебаят да повишат стандартите си толкова високо.