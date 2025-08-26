Хормонални проблеми и менопауза

Колкото и добре да живеем, годините минават и неизбежно достигаме до 50-те в своя живот. В този период с тялото ни започват да се случват естествени промени, идващи с възрастта. Една от тях е и повишаването на теглото при дамите.

Защо обаче жените напълняват след 50-ата си година и как можем да повлияем на това разкриваме в следващите редове.

Какво се случва с телата ни, когатo достигнем 50 години?

Проучвания сочат, че между 25 и 50 години повечето жени качват естествено между 7 и 8 килограма към теглото си. Разбира се, това зависи основно от начина на живот и далеч не може да се каже, че е универсален закон. По-специфично положението зависи от храненето и движението в дните ни.

Някои изследвания, от друга страна, сочат, че умереното напълняване около 50-те е полезно за здравето, защото би осигурило на тялото ни ресурсите, за да не изпада в енергиен и хранителен дефицит, загуба на костна и мускулна плътност.

Това обаче важи, ако преди това не сте имали проблеми с наднорменото тегло. В противен случай качването на допълнителни килограми след 50-те може да бъде пагубно и да съкрати значително годините, които имаме.

С него идват високо кръвно налягане, по-трудно придвижване, по-голямо натоварване върху костите и ставите и съответно – проблеми с тях. Високи нива на лошия холестерол и още много.

Има няколко основни промени, които се случват в този период, които водят до пълнеене:

Настъпва менопаузата.

Наблюдават се сериозни колебания в теглото.

Тялото изисква по-малко енергия.

Сблъскваме се с метаболитния синдром.

Движим се по-малко.

Приемаме повече лекарства.

Всички те, поотделно или заедно, водят до пълнеене, което в някои случаи може да бъде много трудно за овладяване, но може да се отрази много лошо на самочувствието и още по-лошо – на здравето ни.

Менопауза

Едно от състоянията, неизбежни с остаряването, е менопаузата. Тя идва първо с тихи стъпки и промени, а след това удря с пълна сила здравето ни. Затова и е добре да знаем как ще повлияе на тялото ни. По-специално, на теглото ни.

Менопаузата настъпва между 45 и 50-годишна възраст. В някои редки случаи това се случва и по-рано, но те са по-скоро изключения, отколкото правило. Счита се, че една жена е в същинската част от менопаузата, когато 12 последователни месеца не е имала менструация.

Започваме да развиваме симптоми за менопауза около 4 години преди същинското й настъпване. Периодът се нарича пременопауза. Симптомите продължават и около 4 години след това, като този времеви отрязък носи името постменопауза.

Сред симптомите са горещи вълни, нередовна менструация, нощно изпотяване, зачервяване на кожата, безсъние, суха кожа, коса, устни и други.

Големият въпрос тук обаче е защо жените напълняват след 50-ата си година и как да не натрупаме много килограми, когато менопаузата настъпи.

От ключово значение е да намалите приема на калории с 400 до 600 на ден. Желателно е и да добавите тренировки, ако до този момент не сте. Дори само 30 минути на ден упражнения ще помогнат на метаболизма ви да се справя по-добре с предизвикателствата на възрастта и промените, които тя носи със себе си.

Много е важно да не се обвинявате за качените килограми, ако/когато това се случи. Споделяйте и обменяйте идеи с приятели, консултирайте се с персонален треньор или специалист по храненето. Това ще ви помогне да опознаете промените в тялото си и да контролирате теглото си.

Хормонални промени преди/на/след 50-ата година

Едно от най-ключовите неща, които се случват с тялото ни, когато настъпи менопаузата около 50-годишна възраст, е свързано именно с хормоните. Тогава тялото ни понижава произвеждането на естроген. Тъй като то вече няма да износва деца, тези хормони не са му нужни в такива количества.

Вследствие на това много жени изпитват депресия, промени в настроението и цялостен дискомфорт – от хормоните и останалите съпътстващи фактори, идващи с менопаузата. Много от тях в такива моменти прибягват до сладки изкушения, за да балансират настроението, тонуса си и нивата на енергия – нещо, което не помага на тялото.

Напълняване след 50-годишна възраст

Въпреки че е напълно естествено, това не значи, че е приятно за тялото и самочувствието ни. Напълняването може да настъпи поради няколко причини. Две от тях са неизбежното забавяне на метаболизма и липсата на движение заради горещите вълни/умората/инсомнията и други симптоми, свързани с менопаузата.

Извън тях обаче съществуват още няколко много съществени фактора: естествено намаляване на мускулната маса заради възрастта. Препоръчва се отново – да се намалят някои от веществата, които ни помагат да трупаме килограми (като въглехидратите), но да се увеличат протеините.

Още нещо се случва в тялото ни, което води до колебания в теглото: загуба на костна маса. Заедно със загубата на мускулната маса те водят до забавянето на базовия метаболизъм. Това значи, че калориите, от които организмът има нужда, за да осигурява достатъчно енергия на тялото, са по-малко, отколкото преди.

Смята се, че всяко десетилетие метаболизмът се забавя с няколко процента в зависимост от индивидуалното състояние на тялото. Затова и базовият метаболизъм е пряко свързан с това колко калории на ден е оптимално да приемаме. Той се изчислява на база възрастта, килограмите и ръста ни.

Тук е важно да добавим и още нещо: рязкото отслабване и качване на тегло стресира много тялото в тази възраст и може да доведе до още по-големи проблеми и трудности със задържането на здравословни килограми.

Затова и се препоръчва да го избягвате и всички промени да се случват плавно и премерено.

Лекарствата и ролята им за теглото след 50-ата година

С годините се сдобиваме с травми, заболявания и редица състояния, които се отключват или развиват в зависимост от начина, по който водим ежедневието си. Много от тях идват с нуждата от продължително лечение или постоянен прием на медикаменти. Всеки от тях влияе сериозно на организма ни – лекува, но и оставя своите отпечатъци.

Обикновено лекарствата, които приемаме на тази възраст, са свързани с кръвното налягане, травми на мускулите и ставите, лошия холестерол и други. В зависимост от медикаментите те могат да забавят още повече метаболизма ни и да добавят към факторите на напълняването.

Работа на щитовидната жлеза след 50

Щитовидната жлеза и функцията, която тя изпълнява, балансират до голяма степен здравето на тялото и психиката ни през целия ни живот. Работата на тази част от системата ни е пряко обвързана с хормоните обаче. Това значи, че няма как промените в хормоналния баланс около/след 50-годишна възраст при жените да не им се отрази.

Много често интензитетът на работа на щитовидната жлеза се понижава. Това не се случва при всички жени, но е реален фактор, с който трябва да се съобразим.

Веществата, които тя произвежда и балансира, пряко влияят и на теглото ни. Нещо повече – добавя и умора към микса симптоми. Това затруднява извършването на обичайното количество дейности в ежедневието – включително и физическите ни активности. Оттам и става по-трудно да удържим теглото в желаните и здравословни граници за възрастта.

За съжаление понижената дейност на щитовидната жлеза не се лекува, но се контролира с ежедневен прием на хормони. Да се постигне баланс обаче понякога е трудно, затова, за да се улови и приложи правилно лечение, е нужно да се правят регулярни изследвания на хормоните.





