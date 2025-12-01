ХОРОСКОП ЗА 1 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Понеделник идва с много проблеми за Овен. Tе са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възможности за разрешаването на повече от тях. Силите и лидерските енергии, които сега притежавате във взривоопасна степен, не ви позволяват спокойно обмисляне на проблемите.



ТЕЛЕЦ

Повечето от Телците ще имат неприятности днес, свързани с пътуване или получаване на неприятно известие. В някои случаи то може да бъде свързано с парична сума, която трябва да получите. Ако прекарате деня в дома си, ще си спестите и евентуални други неприятности. Бъдете внимателни!



БЛИЗНАЦИ

Душевното ви състояние е дебалансирано под напора на множество проблеми, които ще ви бъде трудно сами да разрешите. На мнозина им се струва, че житейските неуспехи за тях са безкрайни и са достигнали до границата на отчаянието. Тъкмо сега трябва да противодействате.



РАК

Днес Раците са склонни към обидчивост и това ще накара мнозина да потърсят спасение в самотата. Но така няма да издържите дълго. Понеделник говори за повишена контактност и срещите са неизбежни. Разчупете рамките на самозатварянето и излезте сред обществото. Това е ободряващо.



ЛЪВ

У Лъвовете кипи мощна енергия, която трябва да канализирате правилно, за да не настъпят някои вредни явления. Негативното за деня е отказът от търсене на нов подход при реализиране на личните планове. Смелите и дръзновените решения никога не ви липсват, комбинирайте ги.



ДЕВА

Понеделник ви носи успех, независимо с какво възнамерявате да се заловите. За повечето от вас денят се свързва с придобивки. Мнозина изпитват несгодите на финансовия недоимък. Днес е най-добрият ден да прекъснете тази неблагоприятна тенденция, като промените начина си на живот.



ВЕЗНИ

По сантиментални причини много от вас са в лошо настроение днес. Някои дори изживяват любовните си неуспехи като нескончаема трагедия. Прекалено сте себични и държите личните ви желания да бъдат изпълнени начаса и докрай. Потиснете засиления понякога егоизъм.



СКОРПИОН

Скорпионите често си присвояват правото на съдници, но понеже са по-гъвкави и хитри, редовно успяват да се измъкват от неудобни ситуации. Необходима е вътрешна трансформация, която се отнася към начина на мислене и контактуване, отколкото към емоционалната ви същност.



СТРЕЛЕЦ

Днес мнозина няма да забележат настъпилите нови изисквания, защото са подвластни на гнева си. Денят има делови ритъм. Характерни са паричните придобивки, професионалните контакти, разговорите с цел договорни отношения, а при някои и пътуване, което ще носи придобивки. Голям ваш проект ще има известни затруднения днес, свързани с организацията.



КОЗИРОГ

За Козирозите в понеделник са характерни добрият тон, приятелските срещи и любовните контакти, както и епизодични делови ангажименти с цел придобивка. Денят е ведър и спокоен за вас, но има голяма опасност от домашни конфронтации. Някои от вас ще получат парична сума. Не бива да се тревожите за половинката, тя е в добра психическа и физическа форма.



ВОДОЛЕЙ

В понеделник Водолеите трябва да вземат важно решение, което касае вашето бъдеще. То се отнася до конструктивно взаимодействие с цел творческа работа, като тази практическа дейност се отнася към близкото бъдеще. Правилни съвети ще получите от приятели или близки. Ще присъствате на съдебен процес, където ще решават съдбата на ваш близък.



РИБИ

Мнозина от Риби ще насочат вниманието си към другия пол в опит да прекарат един приятен ден. Намерението ви е прекрасно, но трябва да бъдете внимателни, защото контактът ще приключи с раздор. Част от вас ще се насочат към делови или домашни ангажименти, където ще намерят разбиране, но недовършена работа ще е камъчето на раздора.