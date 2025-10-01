ХОРОСКОП ЗА 1 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Сряда носи радост и облекчение на Овните. С успех ще решите днес проблемите, с които ще бъдете ангажирани. На успехи могат да се надяват и учащите, които трябва да удвоят усилията си, за да затвърдят постиженията си. Някои от вас са напрегнати и неспокойни в професионален план.

ТЕЛЕЦ

Днес ви очаква печалба, която не се ограничава в рамките само на едно направление. Тя може да бъде финансова, лична, при контакти или подписване на договори, както и в обществената сфера. Денят на мнозина ще бъде запълнен с ангажименти, които ще реализирате успешно.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е ден за любов при мнозина от Близнаци, а успоредно с приятните лични изживявания той е много успешен и за деловите ви занимания. Не сте лишени от всякакъв вид печалби. Сряда за някои носи смущения, свързани със службата, касаещи промени на административно ниво.

РАК

Стълбата на успехите днес е достъпна за Раците. Всичко зависи от личното ви желание и стремеж за израстване. Всеки, който сега се обърне с искане към съответната инстанция, може да разчита на положителен отговор. Ще осъществите добра връзка на някакво угощение днес.

ЛЪВ

Дневното смущение в сряда е силно и изразително при Лъвовете, то е плод по-скоро на колоритното ви въображение, отколкото на реалната действителност. При някои до голяма степен се дължи на промяна в отношенията с партньори и съдружници. Предстои ви печалба в бизнеса.

ДЕВА

Чувството на недоволство, а в някои случаи и на враждебност, е заседнало у вас и ако не се освободите от него, е сигурно, че ще провалите деня си. При някои причината е лош сън, докато други са недоволни от възникналите напоследък отношения с партньорите. Отстранете неприятните усещания.

ВЕЗНИ

При Везните в сряда се долавя натрапчиво неприятно усещане, което ви прави в известна степен необщителни, но то е рефлексно и остатъчно въздействие от отминалия ден, дължащо се на професионални промени. Но денят е благоприятен в делови и професионален аспект.

СКОРПИОН

Странни са позицията и възможностите в сряда, тъй като са едновременно и губещи, и печеливши. Анализът на даденостите разкрива, че ще претърпите загуби, ако се поддадете на провокации, целящи да ви извадят от равновесие. Печеливша е позицията при обществени и професионални контакти. Не си позволявайте и волности.

СТРЕЛЕЦ

Силен ден е сряда и вие се отличавате с висок мисловен капацитет. В този смисъл като възможности ще успеете да изберете най-правилния начин за делова активност и контакти, което ще доведе до желания успех. Приемете създалата се ситуация и не търсете виновници за нея. Очертава се и парична печалба. Сега е моментът да играете тото, пуснете фиш.

КОЗИРОГ

Без изненади ще премине сряда, която носи успехи на почти всички от Козирог. Според намеренията си ще имате лично, професионално и обществено реализиране. Важни срещи с приятели се очертават днес, те имат положителна характеристика. Възползвайте се от подкрепата на влиятелен човек. В службата ще имате протекции от жена, която ще ви съдейства за нова работа.

ВОДОЛЕЙ

Подчертани са двете линии на реализация при Водолеите – лична и професионална, които ще се радват на добро развитие не само днес. В тази граница влиза и променената финансова възможност, която е пряко следствие от деловия напредък. Имате възможност да осъществите своя идея, но докато не я реализирате, не споделяйте.

РИБИ

Сряда е преломен момент в истинския смисъл на думата, и то в положителния. Днес за вас новото начало се превръща във факт и не бива по никакъв начин да намалявате активността си за лично и делово реализиране. Едва ли има нещо, което би ви спряло да постигнете онова, към което се стремите. Просперитетът ви днес е сигурен и това ви дава големи възможности. Най-тежки за вас се оказват домашните дела.





