ХОРОСКОП ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Различни са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни проблемите достигат до финансови. Това характеризира и широката гама от настроения, които често оказват силно влияние върху вас и ви пречат да действате логично. За мнозина понеделник носи ново предложение за практическа изява.

ТЕЛЕЦ

Телците твърдо са решили да сменят всекидневната обстановка, отправяйки се на път. Много е вероятно по тази причина при някои от вас да настъпят служебни конфликти. Освен със собствените си намерения е необходимо да се съобразите и с деловите изисквания.

БЛИЗНАЦИ

Някои от вас са доста притеснени поради финансови причини, а настроението им спада едва ли не с всяка минута. За малцина Близнаци има и друг повод за нервност и той се отнася към работата, където са настъпили негативни промени.

РАК

Днес Раците са готови да се притекат на помощ, въпреки непосилния товар от проблеми, които носите върху плещите си и който ви поставя в крайно неблагоприятно положение. За някои тази неприятна обстановка трайно се е настанила вкъщи. В понеделник ще имате среща с подчертан делови характер.

ЛЪВ

Не настоявайте непременно да осъществите личните си намерения. В много случаи това може да предизвика семейни противоречия, които гарантирано ще развалят настроението ви. При контактите си ще получите определено финансово предимство, но не бива да прибързвате. Внимавайте с покупките.

ДЕВА

Деловият ритъм постепенно отстъпва място на атмосфера за почивка, но при Девите сякаш точно сега той приема нови измерения. Готови сте да действате решително за практическо осъществяване на своите намерения. Малко неподходящ е моментът и е възможно да не се състои уговорена среща, на която сте разчитали.

ВЕЗНИ

Мнозина са под въздействието на емоционално напрежение и усещане за някаква загуба днес. В това число влизат финансовите проблеми при някои представители на знака. Мнозина ще се оставят на случайността или ще действат инертно. Предпочитание към делова обвързаност е характерно за доста Везни, но бъдете внимателни.

СКАРПИОН

Понеделник носи повече неприятности за вас, отколкото добро настроение. Нервното ви напрежение е по-скоро плод на отминали събития, чиито последици ви действат тягостно, отколкото обкръжаващата ви действителност. Внимавайте със здравето си днес.

СТРЕЛЕЦ

Денят ще премине спокойно и времето на повечето от Стрелец ще бъде ангажирано. Във всички случаи при вас стремежът за пълноценен контакт с любимия човек е най-ярко изразен и без съмнение усилията ви ще бъдат насочени по тази линия на осъществяване. Днес някои ще имат среща за уточняване на подробности за бъдещ проект.

КОЗИРОГ

Спокойни и дори с повишено настроение сте сега, а за някои времето ще бъде изпълнено с радости, няма да липсват благопожелания и подаръци. Общото влияние в понеделник е добро. Единствен проблем може да бъде среща с приятели. На нея е възможно да се разминат намеренията ви и да възникнат някакви напрежения в общуването.

ВОДОЛЕЙ

Понеделник е важен за вас не толкова, че ще се случи нещо изключително, колкото, че сте отговорни за събиране с приятели. Организацията е във вашите ръце, а и по-голямата част от „тежестта“. Днес всеки от вас може да даде предимство на предпочитанията си и да се съобрази с желанията си. Направете разтоварваща диета, здравословно е.

РИБИ

Ще получите известие, което може би е и покана за предстоящ празник. Вероятно доста Риби ще откажат, защото мисълта ви е ангажирана повече с делови проблеми и малцина са тези, които отдават предимство на отношенията с близките им. Някои от вас ще предпочитат сега да завършат практически занимания и да получат полагащото им се заплащане.





