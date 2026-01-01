ХОРОСКОП ЗА 1 ЯНУАРИ

ОВЕН



При Овните в четвъртък е засилен стремежът за осъществяване. Имате доста работа и много ангажименти, които възнамерявате да изпълните, но с всичко наведнъж няма да можете да се справите. Склонни сте към фантазиране и преувеличаване на възможностите си, тъй че е най-добре да прецените кое е по-важно. Обърнете внимание на семейството си.



ТЕЛЕЦ



Малко труден ден, в който дамите от Телец са склонни към самоизолация. Това не е правилната позиция за четвъртък, а по-скоро потърсете подкрепата на приятелите. Днес ще разрешите финансов проблем с помощта на мъж. Чудесно се развиват и служебните събития, като отново ще бъдете толерирани. Денят е благоприятен за бизнес.



БЛИЗНАЦИ



Много действени и не без творческо умение ще работят Близнаците в четвъртък. Дипломацията е характерен белег за знака, но при някои от вас това качество ще убегне днес. Не бъдете самонадеяни и атакуващи в стремежа си да разрешавате проблемите, за да не изпаднете в неловко положение.



РАК



Четвъртък е щастлив ден за Раците, като ще имате повод за радост, но не прекалявайте с еуфорията. Необходимо е да се съсредоточите в работата си и по никакъв начин да не реагирате емоционално. Бъдете умерени и дискретни. Позволявайте си доверчивост спрямо близките.



ЛЪВ



Четвъртък ще ви сблъска със затруднения, особено за дамите от Лъв. Вероятно трудностите са от служебен характер и са свързани със задълженията ви. Предстои ви много работа, което ще ви постави в изолация спрямо околните, но не липсва и справяне.



ДЕВА



Днес вие сте облагодетелствани от чужда подкрепа. За личната ви реализация имате съдействието на жена от дома, а при финансови операции и работа с администрации разчитайте на мъже. За професионалната и делова изява бъдете спокойни, защото имате хора зад гърба си, а и денят предвижда големи и неочаквани успехи.



ВЕЗНИ



В четвъртък Везните са готови за „битки“, само и само да довършите делата си докрай. Доста енергични сте и внимавайте да не „избухвате“ в устрема си за справяне. Силен ден за военните представители на знака. Денят носи приятни служебни изживявания и неочаквано получаване на пари. Не си позволявайте издаване на тайна.



СКОРПИОН



Скорпионите в четвъртък са романтични и сантиментални. Забелязва се любовно настроение и някаква носталгия към тайна интимна връзка. Денят обаче предвижда някои трудности от служебен и обществен характер. Налага се повече организираност и концентрация в делата и ангажиментите. Мобилизирайте се. Не бъдете нервни и прибързани.



СТРЕЛЕЦ



Вероятно повечето от вас няма да се чувстват по възможно най-комфортния начин. Има трудности и дори здравословни проблеми при някои от Стрелец. Болките в тялото, които изпитвате в последните дни, и днес ще напомнят за себе си. Позицията ви на търпение и изчакване е най-подходяща за четвъртък. Разчитайте на добрите събития и подкрепата от близки. Ще получите добри вести, може би за получаване на пари.

КОЗИРОГ



Четвъртък е напрегнат ден при Козирог и се свързва с много работа. Съсредоточени върху задачите ви, вероятно повечето от вас ще се самоизолират. Денят е успешен в много отношения и касае най-вече финансите, службата и партнирането в бизнеса. Вярата ви в собствените сили и конкретните действия ще дадат положителни резултати. Винаги сте успявали да се справите в заплетена ситуация и днес ще останете доволни от резултата.



ВОДОЛЕЙ



Чудесен е четвъртък за Водолеите, а доброто ви настроение ще бъде в унисон със събитията. В повечето случаи се предвиждат големи успехи. Така например ще разрешите финансов проблем с пряката намеса на някакъв мъж. В службата мнозина от вас ще присъстват на сбирка или тържество, където ще ви бъде приятно и полезно, ще се запознаете с влиятелен човек.

РИБИ



Облекчени ще бъдете днес по някакъв повод, но и силно настроени за любов и интимност. Много изявена е стабилната ви позиция в дома и характерното ви надмогване на трудностите. Определено от вас зависят домашните отношения и цялостното развитие на ситуацията. В службата разчитайте на жена за реализацията си и бъдете отговорни и последователни в действията си.