ХОРОСКОП ЗА 10 АВГУСТ

ОВЕН
В неделя най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други неделя е ден за пътуване, което ще ви предостави много нови възможности. Съществуващите обстоятелства ви спират в деловия живот, но напълно можете да разчитате на приятелска подкрепа и съвет.
ТЕЛЕЦ
Много вероятно е да възникнат проблеми за Телците при контактите. Но до голяма степен за тях ще бъдете самите вие причина. Ако избързвате с обещанията си, ще навредите на деловата си дейност. Изчакайте поканата на хората, с които сте в постоянно общуване, и това ще бъде вашият печеливш ход.
БЛИЗНАЦИ
Мнозина от вас ще пътуват в неделя, но най-неприятното е, че пътуването може да се отложи. Това е поради несвършена работа или липса на важен документ. За повечето от знака финансовият въпрос е почти неразрешим днес. До голяма степен това се дължи на разсеяността на някои от вас.
РАК
В неделя най-ярко са изразени вашите лични професионални въпроси. Те трябва да се нарекат проблеми, които можете да разрешите само по пътя на обединените действия. Денят е благоприятен за контакти и провеждане на преговори в тази насока. Хората, с които те трябва да се проведат, са ваши близки – приятели и колеги.
ЛЪВ
Лъвовете търсят нови възможности за постигане на някои дела, върху които вече сте работили. Но пътят, който сте избрали, е доста труден и ще ви сблъска с невъзможност за осъществяване на желанията ви. Това е така, защото повечето от вас обикновено действат самостоятелно. Необходимо е да комбинирате действията с хора, на които вярвате.
ДЕВА
Позитивният неделен ден зависи само от вас. Неизразителна е финансовата печалба, защото съществуват обективни пречки, които ще спрат активността ви. Положителни за днес ще са контактите ви, при които е възможно да постигнете споразумение за съдружни действия с някого. Положителен ден за бизнесмените.
ВЕЗНИ
Обикновено когато някой има проблеми, той не се спира в действията си по пътя за тяхното разрешение. Но мнозина от Везните правят днес тъкмо обратното. Това са субективни пречки, издигнати от самите вас и трябва по-скоро да ги отстраните. Организирайте се и действайте по всички направления. Шансът е във ваши ръце.
СКОРПИОН
Неделя е важен ден за Скорпионите, ако имат намерения да работят с някого. Това е успешен ход, който ще увеличи вашите финансови придобивки. Денят е много добър за контакти с различни хора или за придобиване на нечие покровителство. Трудности ще имат онези от вас, които пътуват за чужбина днес.
СТРЕЛЕЦ
Много добър е неделният ден за Стрелците. Освен възможността за финансови придобивки през този ден вие имате и твърде изразителен професионален неделя. Може да се говори за придобивки, но те не означават непременно финансови. За една част от бизнесмените денят е твърде успешен, ще имате усърдни действия с партньорите.
КОЗИРОГ
Козирозите не бива да бързат в стремежа си за придобивки днес. Това може да ви изолира от околните, след което да последват професионални трудности. Заредени сте с достатъчно енергия и сте в състояние да се справите с всички проблеми. Необходимо е само да се концентрирате за отстраняването им.
ВОДОЛЕЙ
Днес Водолеите са твърде ангажирани с личните си дела и ще проявят пренебрежение към работния ден. Това е грешка от ваша страна, защото ще възникнат проблеми, с които не можете да се справите самостоятелно. Потърсете помощта на колегите или началниците си и така с общи усилия да отстраните неприятностите.
РИБИ
Мнозина от Рибите са доста изтерзани психически днес. Отстранете негативните емоции колкото е възможно по-бързо, защото те са в състояние да ви причинят и физически неприятности. Някои Риби са влюбени или изживяват тежки разочарования от интимния си контакт. Нещата не стоят фатално. Добро е професионалното развитие.