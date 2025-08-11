ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

ОВЕН

Днес Овните имат късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си. От това положително развитие се изключват преговорите по делови въпроси, най-добре е да ги отложите, за да остане все пак известна надежда, че ще постигнете желаните резултати. Спокойствието на професионалния ден е застрашено от кавги.

ТЕЛЕЦ

В понеделник Телците са изцяло ангажирани с реализирането на свое намерение, което при едни от вас има обществена или професионална насоченост, докато при други носи съвсем лична характеристика. Повечето от вас са нетърпеливи и склонни към допускане на грешки. Дръжте пред погледа си главната цел, не се отклонявайте.

БЛИЗНАЦИ

Смутени и обезпокоени са днес Близнаците и повечето от вас ще се затварят в собствените си мисли и подозрения. От друга страна, сте самостоятелни и с голяма сила на самообладание, но мнозина са притеснени от очаквани неприятности, които може да ви създаде жена.

РАК

Раци, концентрирайте се върху най-съществените проблеми, които предстои да разрешите незабавно. Необходимостта от реформи е наложителна и повечето от вас вече ясно я съзнават. Сега вашите лични и професионални намерения ще намерят перспективна реализация, ако разчитате на здравия си разум.

ЛЪВ

Истински успех можете да завоювате днес в професионалните си дела, но трябва да не позволявате да ви владеят страсти и прибързани решения. Денят е начало на плодотворен период. Грешки можете да допуснете при финансови операции днес не поради неразбиране, а защото ще прибързате.

ДЕВА

Към всичко, което предстои в понеделник да реализирате в дневната си програма, трябва да пристъпите много отговорно. Звездите действат мощно върху Девите и създават предпоставки за неразумни действия като борба с авторитетни личности или своенравни действия, които предварително са обречени на неуспех.

ВЕЗНИ

Понеделник е успешен ден за Везните за делова дейност. В професионални дела този успех няма да се изрази при всички от вас, но условията са много благоприятни за съдружна работа. Днес можете да осъществите нови контакти и да постигнете споразумение за взаимна дейност. Бъдете наблюдателни и доста предпазливи.

СКОРПИОН

Не бива да проявявате нерешителност по отношение на преките си задължения или при контакти, които са от голямо значение за вашата бъдеща дейност. Шансът ви днес е добър, но не е изключено условията за успех да са променливи.

СТРЕЛЕЦ

Силна професионална изява имат Стрелците днес и мнозина ще се справят с много работа. Устойчиви сте на промени и няма да ви липсва шанс за реализация, но той е ограничен в рамките на професионалните действия. Не трябва да търсите начини да задоволите финансови стремежи, днес такава дейност ще ви провали. Не правете опити да манипулирате хората, с които работите, не се толерира такова отношение.

КОЗИРОГ

Предстои ви хармоничен и ползотворен ден, обвързани сте с много работа в понеделник, но е съмнително, че ще успеете във всичко. За препоръчване е да действате в екип с други хора. При някои от вас личи безпокойство във връзка със службата, но то няма да изиграе съществена роля в отношенията ви с околните. Стремете се да довършвате нещата, с които се захващате. Бъдете стриктни и изпълнителни.

ВОДОЛЕЙ

Понеделник е един от добрите дни за вас, характерен с обществени контакти, възможности за финансов късмет и вероятност за постигане на споразумение относно осъществяване на ваша идея. Недоволството ви ще се изрази във връзка със служебните ангажименти. Не търсете съдействие и не разчитайте на обещания. Празничните дни ви действат демобилизиращо, не се отпускайте.

РИБИ

За Рибите понеделник е изпълнен с много късмет. Денят е натоварен с работа и задачи, но вие безпрепятствено ще се заемете с тях. Активизирайте се както в професионалната си дейност, така и в контактите. Не проявявайте раздразнителност в общуването си с интимния партньор. Ще постигнете повече, ако сте готови на известни отстъпки.





