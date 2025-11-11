ХОРОСКОП ЗА 11 НОЕМВРИ

ОВЕН

У мнозина от Овен е възобновена надеждата за професионална промяна. Днес тя отново ще излезе на преден план, след като научите някакви новини. За доста промяната ще изглежда ненавременна поради съществуващата в момента неяснота в делата ви. Въпреки това не пропускайте и най-малкия шанс за професионалната си сигурност.

ТЕЛЕЦ

Разгневени и с доста негативно предразположение са Телците днес. Недоволството ви ще бъде насочено към околните, които често безпричинно ще се държат с вас по неподобаващ начин. Такова отношение ще имат някои от колегите в службата ви. Ще чуете неприятни новини, които ще смутят мнозина от Телец. Не предприемайте ответен удар.

БЛИЗНАЦИ

Във вторник Близнаците се делят на две групи и ще имат различно, дори противоположно развитие на деня. За едните то е положително, докато вторите ще се сблъскат с негативни явления. Бъдете изключително внимателни в службата си, без значение с какво работите – пари, документи, хора и т.н.

РАК

Вторник за Раците е повече наситен с недоволство, отколкото с търпимост и изпълнителност. Мнозина ще бъдат доста лекомислени на работното си място и ще предпочетат да си губят времето с незначителни дейности, вместо да се захванат с деловите си отговорности.

ЛЪВ

Днес трябва да разчитате на целия си потенциал и да не се влияете от своите временни настроения, които обикновено ви действат демобилизиращо. Вторник е плодотворен и създава всичко необходимо за вашия успех. Особено активните между вас ще проведат успешни разговори и ще постигнете очакваните резултати.

ДЕВА

За повечето Деви вторник може да се окаже много труден. Голяма е вероятността вие да постъпите нетолерантно към онези, с които ви свързват деловите отношения. Други от Дева трябва да се примирят с трудностите и да изчакат по-добър ден. Онези, които действат без оглед на използваните средства и начини, ще си навредят.

ВЕЗНИ

Първоначалното романтично настроение, характерно за повечето от Везни, ще отстъпи място на тъжните лирични предразположения. Към тях ще ви отпратят спомените. Ако обърнете гръб на закономерностите в живота, ще си навлечете неприятности. Много сте разсеяни, пазете пари и документи от кражби.

СКОРПИОН

За вас вторник е труден и изпълнен с препятствия при осъществяване на елементарните ви ангажименти. Единствено за професионалната ви дейност не се отнася тази характеристика. На работното ви място всичко ще протече нормално, дори банално, и ще предизвика у вас апатия. Личните дела ще буксуват на едно място.

СТРЕЛЕЦ

Вторник за Стрелците не е много полезен, макар че нищо неприятно не ви очаква. Денят ще минава вяло и най-вече за онези от вас, които са прекалили с алкохола. С по-голяма отговорност към своите делови задължения трябва да се отнесат пътуващите. Бъдете внимателни и в отношенията си с любимия човек. Създавате излишно напрежение между вас с прекалените си претенции.

КОЗИРОГ

Много активни са днес Козирозите. Действията ви се характеризират с целенасоченост, предизвикват респект. Единствено намалени са възможностите ви в сферата на административните дейности и там ще ви бъде доста трудно. Заемете се само с неотложните си задачи за деня, за да е успешен. Някои ще получат добри новини, към които едва ли ще останат равнодушни. Бъдете търпеливи и ако е необходимо да отстъпите от позициите си, но покажете, че сте наранени.

ВОДОЛЕЙ

Във вторник ще се сблъскате с нерешени проблеми. При повечето от Водолей сега е остро осезаемо чувството за самота, което ще ви действа особено потискащо в някои моменти. Под негово въздействие мнозина ще тръгнат на безцелно пътуване, от което ще сте уморени. Не се поддавайте на негативни влияния, те ще рефлектират върху работата ви днес.

РИБИ

Днес като че ли неприятностите и положителното развитие при Рибите се поделят поравно. С по-голяма ангажираност трябва да приемате служебните си отговорности. В повечето случаи предвидливостта ще ви бъде от най-голяма полза. Разчитайки на интуитивните си усещания, ще можете да действате по най-добрия начин и положителните резултати няма да закъснеят.