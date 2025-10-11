ХОРОСКОП ЗА 11 ОКТОМВРИ

ОВЕН

В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тягос­тен то­вар. При­тес­не­ния­та не мо­гат да до­ве­дат един Овен до от­чая­ние. За мо­мен­та еди­нстве­ния­т път е да по­тър­си­те чуж­да по­мощ, коя­то дей­стви­тел­но ще ви из­ва­ди от вре­мен­ни­те зат­руд­не­ния. До­пус­ка­те греш­ка, ка­то се ли­ша­ва­те от от­дих.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са раз­де­ле­ни и дос­та раз­кон­цен­три­ра­ни днес в стре­ме­жа си да на­мерят сред­ния път меж­ду пром­яна­та и зас­тоя. Не уму­вай­те, а дей­ствай­те ене­ргич­но в посо­ка на пром­яна­та, коя­то е удо­бна за вас. Тя ви­на­ги то­ни­зи­ра и во­ди до но­ви стре­межи и но­ва реа­ли­за­ция. Ка­те­го­рич­но­то ви ре­ше­ние трябва да дой­де час по-ско­ро.

БЛИЗНАЦИ

Две са ос­нов­ни­те усе­ща­ния у Близ­на­ци­те в съ­бо­та, кои­то ги дър­жат под нап­ре­жение и ги раз­делят на две гру­пи. Ед­ни­те са по­тис­на­ти от те­жес­тта на все още нев­зе­тото ре­ше­ние по­ра­ди неизя­сне­ни об­стоя­телс­тва, а дру­ги­те по­тис­кат ра­дос­тно­то си усе­ща­не за пред­стоя­ща пром­яна в де­ло­ви и со­циа­лен сми­съл.

РАК

Ро­де­ни­те под Рак са в доб­ро нас­трое­ние днес и са из­пъл­не­ни с ра­дос­тни чувс­тва. Ед­нов­ре­мен­но с та­зи емо­цио­нал­на ос­во­бо­де­ност у вас на­рас­тват ре­ши­мос­тта и жела­ние­то да де­монс­три­ра­те неп­рек­лон­на воля по проб­ле­ми­те, кои­то има­те да ре­шава­те. Не­ка то­ва же­ла­ние да бъ­де трай­но у вас и да го проя­ви­те през ид­ва­щи­те дни.

ЛЪВ

„Бой­на­та го­тов­ност“, в коя­то се на­ми­ра­те днес, е дос­та­тъч­но до­ка­за­телс­тво за реше­ние­то ви на всяка це­на да по­ка­же­те на он­зи, кой­то ще има неб­ла­го­ра­зу­мие­то да ви „ата­ку­ва“, как­во ще му се слу­чи. Ус­по­кой­те се, ни­кой няма да дръз­не да ви притес­ни се­га, а през дел­нич­ни­те дни на за­си­ле­на де­ло­ва дей­ност ще има­те доб­ри възмож­нос­ти.

ДЕВА

В съ­бо­та Де­ви­те са нап­рег­на­ти. До гол­яма сте­пен то­ва ва­ше със­тоя­ние се дъл­жи на усе­ща­не­то за са­мо­та, а в някои слу­чаи – на изо­ста­ве­нос­т, но то­ва съв­сем не е та­ка. Има­те прия­те­ли, кои­то ни­ко­га няма да ви изо­ставя­т, а те в най-ско­ро вре­ме ще бъ­дат при­чи­на за гол­яма­та ви ра­дост. Пос­та­рай­те се да гле­да­те вед­ро на не­ща­та око­ло вас.

ВЕЗНИ

Ден на спо­кой­ствие, прия­тни спо­ме­ни и доб­ро са­мо­чувс­твие. Днес меж­ду вас единстве­но при­тес­не­ни са биз­нес­ме­ни­те, кои­то имат про­ти­во­ре­чия със свои­те съд­руж-ни­ци и парт­ньо­ри. Ма­кар че по­ло­же­ние­то ви не из­глеж­да доб­ро, няма от как­во да се при­тесн­ява­те. Оча­кват ви мно­го ус­пе­хи. Не вли­зай­те в кон­флик­ти с ко­ле­ги.

СКОРПИОН

Мно­го из­пи­та­ния пре­ми­нах­те вие и бяхте под­ло­же­ни на го­ле­ми на­то­вар­ва­ния, но ус­пяхте да прео­до­лее­те труд­нос­ти­те и се­га се рад­ва­те на зас­лу­же­ни пос­ти­же­ния. Спо­кой­на е съ­бо­та­та и ви пред­раз­по­ла­га към прия­телс­тво и лю­бов. Прив­ле­ка­тел­ни и ед­нов­ре­мен­но при­вет­ли­ви, днес вие има­те гол­яма нуж­да от бли­зост и лас­ки.

СТРЕЛЕЦ

Днес Стрел­ци­те ги оча­кват го­ле­ми пре­жив­ява­ния. Някои от вас са по­тис­на­ти, тъ­жен е денят, в кой­то из­пит­ват лю­бов­на са­мо­та и изо­ста­ве­нос­т. Жена играе не по правилата и е ваш дразнител. Има и та­ки­ва, кои­то са реши­ли да се от­да­дат на от­дих и да не правят ни­що през це­лия деня. Как­ви­то и да са же­ла­ния­та ви и емо­ции­те, пос­та­рай­те се да от­де­ли­те вре­ме за се­бе си.

КОЗИРОГ

Вън­шният ви спо­коен из­раз не от­го­варя на ва­ше­то вът­реш­но със­тоя­ние в събота, къ­де­то с пъл­на си­ла бу­шу­ва усе­ща­не­то за изо­ли­ра­нос­т. Но въп­ре­ки то­ва усе­ща­не се­га ни­как не ви лип­сват въз­мож­нос­ти за прия­тни из­жив­ява­ния в ком­па­ния­та на лю­би­мия чо­век или в прия­тел­ски кръг. На биз­нес­ме­ни­те им пред­стоят де­ло­ви кон­так­ти.

ВОДОЛЕЙ

Нес­по­кой­ни и раз­въл­ну­ва­ни са мно­го от вас днес. Най-чес­то вкъ­щи се чувс­тва­те по­тисна­ти от ре­ди­ца не­га­тив­ни усе­ща­ния, че ви лъжат по някакъв начин. Оне­зи от Во­до­лей, кои­то из­пит­ват неу­добс­тва­та на лю­бов­на­та разд­яла, не­ка пре­чупят гор­дос­тта си и да по­търсят же­ла­ния кон­такт. Той няма да ви бъ­де от­ка­зан, до­ри по­доб­на реак­ция е оча­ква­на и мно­го же­ла­на.

РИБИ

Съ­бо­та е до­бър ден за вас – нас­трое­ние­то ви е от­лич­но, някои ще пътуват с цел отдих. По­ве­че­то от вас се­га са довол­ни от раз­ви­тие­то на де­ла­та си. Въз­мож­нос­тта да осъ­щес­тви­те ус­пеш­на де­ло­ва сре­ща днес е мно­го съм­ни­тел­на. В мно­го слу­чаи мо­же да се по­лу­чи раз­ми­на­ва­не. Не пра­ве­те рет­рос­пек­ти­вен прег­лед на неот­дав­наш­ни­те си де­ло­ви проб­ле­ми.