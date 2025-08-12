ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

ОВЕН



Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави много нови възможности. В службата си не се опасявайте от нечия атака.



ТЕЛЕЦ



Много вероятно е да възникнат проблеми за Телците при контактите. Но до голяма степен за тях ще бъдете самите вие причина. Ако избързвате с обещанията си, ще навредите на деловата си дейност. Изчакайте поканата на хората, с които сте в постоянно общуване, и това ще бъде печеливш ход.



БЛИЗНАЦИ



Ще се отложи набелязаното за вторник пътуване поради несвършена работа или липса на важен документ. Финансовият проблем е почти неразрешим днес. Това се дължи на разсеяността на някои от вас, които няма да забележат очевидни възможности за разрешаването на кризисната ситуация.



РАК



Във вторник най-ярко са изразени вашите лични професионални въпроси – проблеми, които можете да разрешите само по пътя на обединените действия. Ще проведете важни разговори с близки приятели или колеги. Не търсете съдействието на високостоящи. Денят е положителен за бизнесмените и за работата им с партньорите.



ЛЪВ

Лъвовете търсят нови възможности за постигане на някои дела, върху които вече сте работили. Но пътят, който сте избрали, е доста труден и ще ви сблъска с невъзможност за осъществяване на желанията ви. Обикновено действате самостоятелно, което е във ваша полза.



ДЕВА



Позитивният вторник зависи само от вас. Звездните влияния са твърде добри за различните видове придобивки. Малко по-неизразителни са те относно финансовата печалба, там съществуват обективни пречки, които ще спрат активността ви. Положителни ще бъдат контактите ви днес. През целия ден ще ви спори работата.



ВЕЗНИ



Везни, големи са вашите проблеми, не спирайте с действията си за тяхното разрешаване. Организирайте се и действайте по всички направления. Днес шансът е изключително във ваши ръце. Върху каквото и да работите, ще постигнете положителни резултати и материални придобивки. Избягвайте конфронтациите в службата с ваши колеги.



СКОРПИОН



Важен е вторник за Скорпионите, ако имат намерение да работят съвместно с някого. Това е успешен ход, който ще увеличи вашите финансови придобивки. Ще имате много добри контакти с различни хора. Известни трудности ще отложат пътуването на някои от Скорпион. Възможни са семейни проблеми, но резултатът ще е добър.



СТРЕЛЕЦ



Много добър е вторник за родените под Стрелец. Освен възможността за финансови придобивки през този ден вие имате и твърде изразителен професионален напредък. Някои от вас са доста забързани в делата си, което води до грешки, като по този начин си вредите и пропускате следващите си възможности. Не пропускайте дадената възможност да покажете способностите си в професионален план.



КОЗИРОГ



Козирозите не бива да бързат в стремежа си за придобивки днес. Това може да ви изолира от околните, след което да последват професионални трудности. Заредени сте с достатъчно енергия и сте в състояние да се справите с всички възникнали проблеми. Необходимо е само да се концентрирате за отстраняването им. Не се саморазправяйте с хора от вашето обкръжение за допуснати неточности. Ще си създадете неприятности.



ВОДОЛЕЙ



Днес Водолеите са твърде ангажирани с личните си дела и ще проявят пренебрежение към работния ден. Това е грешка от ваша страна. Ще възникнат проблеми, с които не можете да се справите самостоятелно. Други от вас са твърде затворени във вторник, което по всяка вероятност се дължи на домашни проблеми. Денят е повече от успешен за финансови операции.



РИБИ



Мнозина от Риби са доста изтерзани психически днес. Редно е да отстранявате негативните емоции колкото е възможно по-бързо, защото те са в състояние да ви причинят и физически неприятности. Някои от вас изживяват тежки разочарования от интимния си партньор. Успешно е професионалното ви развитие днес.





