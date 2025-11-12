ХОРОСКОП ЗА 12 НОЕМВРИ

ОВЕН

Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате и която е позната за вас, но променлива.

ТЕЛЕЦ

Телците трябва да бъдат далеч от сплетни и спорове. Избягвайте конфликтите и вършете личната си работа. Мошениците и вас няма да отминат, ако им дадете възможност да проявят долната си природа. Имате добър късмет днес и той няма да ви изостави, но и вие се постарайте да се възползвате от него.

БЛИЗНАЦИ

Днес Слънцето напуска вашия знак и навлиза в следващия, а това означава, че ще се активизирате като социални индивиди в работата, финансите и контактите. Засилва се и мисловната ви мощ, която не трябва да използвате неконвенционално.

РАК

Ако се захванете днес с финанси, те ще ви създадат много грижи, а усилията ви ще бъдат напразни. В професията и останалата делова дейност ще имате успех, ако слушате собствените си мисли. Върху вас е спуснат огромен късмет, осъществяването на който е предстоящо и извън съмнение. Смело рискувайте.

ЛЪВ

Твърде успешен ден е сряда, а личната ви активност е гаранция за успехите. За съжаление някои от вас са слабо волеви днес и ще се провалят, ако не вземат делата си в ръце. Слабостите, които можете да допуснете, са неправилно организиран ден или измама от колега.

ДЕВА

Неизвестността ви довежда до отчаяние и парализира желанието за действия при много от вас, докато при други представители на знака действа тъкмо обратно и ги принуждава да прибързват, да обръщат гръб на личната си методика в работата, довежда до грешки и хаотично движение.

ВЕЗНИ

В сряда вашият успех може да достигне небивала висота и едва ли ще се наложи на някои от Везни да си служат с нечестни начини за осъществяване на намеренията. Ако тръгнете по този път, действието ще бъде повторено срещу вас от противоположната страна.

СКОРПИОН

Негативното влияние не отминава и вас, днес то е особено вредно за Скорпионите. От необмислените ви и прибързани действия ще се възползват противниците ви и ще ви нанесат финансови вреди. Сряда създава превъзходни възможности за печалби от всякакъв вид. Те са най-изразителни в службата и деловите отношения.

СТРЕЛЕЦ

Не си позволявайте дори и дребна лъжа днес в деловия живот, защото тя ще бъде разкрита. Внимавайте! Сряда може да ви донесе големи неприятности. Ще бъдете критикувани остро и деловият ви устрем ще спре. Професионалният ден е добър, на пътя ви не съществуват непреодолими трудности и ще постигнете успех. Вие също не сте застраховани от неправомерна измама от страна на работещите с вас.

КОЗИРОГ

Днес много от Козирог ще успеят да променят тягостна обстановка в службата си и да постигнат лично спокойствие. Имате две финансови възможности – увеличение на заплащането си или провеждате финансова операция с приятел. И в двата случая е налице измама. В първия трябва упорито да държите на искането си и ще го получите.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите днес са в двойнствено поведение, склонни да излъжат и заблудят околните. Към професионалните ви дадености и перфектност се стреми едно лице. Каквото и да ви обещае, не се съгласявайте, защото ще ви измами. Най-лесно ще се измъкнете чрез дипломатичност. Днес не бива да се доверявате и на приятелите си. Не разчитайте на помощ, както и не давайте гладност на намеренията си.

РИБИ

Сряда е прекрасен ден за Риби и освен че делата ви ще вървят превъзходно, мнозина ще си „отворят“ очите и ще видят истинските лица на заобикалящите ги. За вас започва плодотворен период в деловия живот, в контактите и личните отношения. Всичко зависи от нагласата ви. Много важна може да се окаже една среща в приятелските среди днес. Успешен ден за преговори.