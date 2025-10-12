ХОРОСКОП ЗА 12 ОКТОМВРИ

ОВЕН
Неделя е успешен ден за Овните за финансови операции, за контакти с партньори и пътувания. Новина, която ще научите днес, ще ви ориентира за промяната, която ви предстои. Не взимайте страна в чужд спор, ще останете огорчени.
ТЕЛЕЦ
Неделя е начало на ново движение напред за Телец. Паричните ви притеснения ще намерят положително разрешение, но не без личната ви намеса. Днес е необходимо да отстоявате собствените си позиции. Изяснете отношенията си с партньора.
БЛИЗНАЦИ
Вие сте изпълнени с много тревоги и постоянно кроите планове, които последователно отхвърляте. Днес няма да се случи нищо непредвидено. Проблемите в работата си трябва сами да решите. Ще получите морална подкрепа от колегите си.
РАК
Днес е необходимо да вземете съществени решения, те са логически верни, без оглед дали ви харесват, или не. Те ще са начало на нов растеж и кариера. Някакъв човек без пари е около вас, който влияе отрицателно на делата и късмета ви. Пазете се от измами.
ЛЪВ
Нищо не може да се сравни с вашия огнен устрем. Тогава и самите вие сте убедени в успеха си. Ако искате действително да постигнете добри резултати в онова, с което сте се заели и което е важно за вас, трябва да смените методите си и да действате самостоятелно.
ДЕВА
Лош ден е неделя за вас, свързан със съдебно дело за наследство. Ако можете да постигнете компромисно решение с другата страна, не се колебайте. Ползотворни контакти, които ще потвърдят решенията ви за бъдещ бизнес ангажимент.
ВЕЗНИ
Нито умуването, нито апатичното настроение ще ви помогнат за разрешаване на проблемите. Трябва час по-скоро да задействате прекрасните си дадености. Разчитайте на интуицията си. Работете пряко и с усърдие по професионалните си задачи.
СКОРПИОН
Неделя е успешен и много спокоен ден, като предоставя на всички вас мъдро разрешение на възникналите проблеми и дневните задължения. У мнозина творческата енергия нараства и търси нови форми на изява. Оправдайте гласуваното ви доверие.
СТРЕЛЕЦ
В живота всичко е допустимо, включително и промяната на Стрелците, които предпочитат ефирната неангажираност. У мнозина финансовата недостатъчност е бич номер едно. Ще получите важна информация, която сте задължени да използвате.
КОЗИРОГ
Чувството ви за нестабилност идва от обстановката в дома и днес ще се засили след научаването на неприятна новина в службата. Сега трябва да преценявате и да защитавате позицията си. Не влизайте в спорове или конфронтация в службата.
ВОДОЛЕЙ
Склонни сте към мистицизъм, но животът бързо ще се върне в реалността. Мислите ви са ангажирани с проблемите в службата, които засягат контактите. Не вярвайте на предложения, идващи извън мястото, на което работите. Те никога няма да станат реалност.
РИБИ
Днес Рибите ще получат предложения от свои приятели. Но това не е повод за омраза, а само за преценка. Денят е спорен и успехите ще следват един след друг. Събитията са разнообразни и информациите, които ще получите – надеждни.