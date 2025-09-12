ХОРОСКОП ЗА 12 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Петък е много полезен ден за Овните. Днес вие имате добра възможност да повишите своите съпротивителни сили и духовни възможности, като посетите място, което е заредено с положителна енергия.



ТЕЛЕЦ

Ден за осъществяване на набелязани цели е този петък за някои от Телците, което може да е в професионалната сфера или в контактите, които са добра гаранция за бъдещи действия. Вашият шанс в петък е в предприемчивостта, а успеха си ще постигнете само ако успеете да предвидите чужди ходове.



БЛИЗНАЦИ

За вас петък не е лош, но някои неизяснени ситуации ви карат да се притеснявате. Професионалният ден не ви изправя пред непреодолими трудности и дори ще премине спокойно, но някои ще останат обидени от шефовете си, които демонстрират пренебрежение към тях поради несвършена работа.



РАК

Силни са разсъдителните ви способности в петък и това обикновено е пътят на победителите. Денят ще е успешен, но при едно условие – че не проявявате честолюбието си във висока степен. То може да се окаже “препъникамък”.



ЛЪВ

Имате огромна енергия за преодоляване на пре-пятствията, но някои от вас са лениви и това ще им попречи да са активни. Това не е най-добрият начин за лична реализация, а работното място може да ви донесе и неприятности. Съществуват положителни тенденции за парични печалби.



ДЕВА

Имате добри постижения, върху които можете да градите самочувствието си, но не забравяйте да анализирате действията си, както и тези на другите. В петък критичността ви трябва да е обективна спрямо колегите ви, тъй като обратното само ще създаде недоволства и конфликти.



ВЕЗНИ

На някои Везни днес ще се наложи служебно пътуване, ако е възможно, го отложете, тъй като няма да останете доволни от резултатите. Не само че няма да свършите работата, за която пътувате, но е възможно да последват неочаквани неприятности. Някои от вас ще получат важно съобщение.



СКОРПИОН

Днес Скорпионите се разделят на два главни потока и действията им в повечето случаи ще се характеризират като противоположни. Едните ще се подчинят изцяло на интуитивните си възможности, другите ще имат необуздани реакции, плод на нервност и клевети по техен адрес. Обтегнати са и взаимоотношенията ви с партньора.



СТРЕЛЕЦ

Вашето настроение е като ветропоказател. Днес повечето от вас са в лошо настроение и това ще се отрази негативно на контактите ви. Може би това е следствие от известен неуспех, не бива да смятате, че нещата са разрешени във ваша вреда. Възможностите ви продължават да съществуват. Приемете, че всичко, което ви се случва, е резултат от вашите действия.



КОЗИРОГ

Мнозина от вас са ангажирани с помощта на други хора да реализират мащабен проект. Това е прекрасно, но сега вие не го правите, тъй като много факти не са проверени в пълнота от вас и ще се изложите. Организирайте начина си на мислене, който днес е много продуктивен в сферата на изкуството. Не се ядосвайте за неща, чието разрешение не зависи от вас.



ВОДОЛЕЙ

Очевидна е стабилността при някои от вас в петък. Тя се изразява ярко в обществените ви контакти и при различни делови преговори. Днес може би ще имате леки притеснения от финансово естество, тъй като някои ще направят покупка за дома. Близки ваши хора ще ви зарадват с предложение, което ще ви отвори нови хоризонти. Приемете го без задръжки!



РИБИ

Интересен и успешен е петък за Рибите. Възможностите ви днес за постигане на желанията са големи, бъдете активни. Професионалният ден е труден и някои от вас ще бъдат разочаровани поради загуба. Ще ви бъдат зададени множество въпроси от високостоящи, преценявайте отговорите си. В противен случай ще развалите авторитета си пред тях.





