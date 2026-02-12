ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Овните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Само че има вероятност да се нагърбите с повече ангажименти и в желанието си да се справите с всички наведнъж няма да успеете. Възможни са загуби и допускане на грешки от ваша страна.



ТЕЛЕЦ

Много труден ден за Телците. Вие също не сте застраховани от грешки, а деспотизмът ви може да се окаже основен фактор за скандали и катастрофи. Някои от знака е възможно да загубят крупна сума пари. Тези от вас, които са материално затруднени, ще изживеят болезнено този ден, тъй като е възможно и скъсване на важна връзка. Не разчитайте на подкрепа.



БЛИЗНАЦИ

Четвъртък ще има негативно влияние при вас, защото се забелязва лошо настроение при Близнаци и стремеж към скандали и разрушаване на взаимоотношения. Вероятно причина са финансите и разочарования в тази връзка. Има служебни проблеми, които ви притесняват поради неизяснени положения.



РАК

При родените под Рак продължават промените и някои от вас доста тежко ги изживяват. В четвъртък са възможни разочарования и напразни надежди във връзка с пари. Някои от вас имат влиятелна протекция от страна на ръководители и днес успешно могат да разрешат финансовия си проблем.



ЛЪВ

Характеристиката при родените под Лъв за четвъртък е път с особена важност за тях. Трябва да бъдете много внимателни и предпазливи, ако пътуването е свързано с финанси. Има вероятност да допуснете грешка или да бъдете подведени и измамени.



ДЕВА

В желанието си да постигнат реализация на заплануваното за четвъртък Девите може да сгрешат, поне що се отнася до служебно-професионални въпроси. Внимавайте, можете да бъдете въвлечени в спор на работното място и да изпуснете нервите си. Ще бъде катастрофално! Успешен съдружен бизнес, с партниране от чужбина.



ВЕЗНИ

Поради вече извършени грешки някои от Везни могат да претърпят финансови загуби в четвъртък. Това е фактически само за днес, но ако не съумеете да се справите или проявите нехайство, може да изпаднете в затруднено положение. Професионалният ден е труден и усилията ви във връзка с някои дела ще са напразни и носят разочарования.



СКОРПИОН

При вас има промени, които са ви доста неясни и могат да ви се отразят неблагоприятно, ако отлагате изясняването им и не намерите разрешението на някои проблеми своевременно. Склонни сте към инертност вместо активизация.



СТРЕЛЕЦ

В четвъртък Стрелците ще пожънат успехи във връзка с пътуване. Добре изразени са възможностите и за парични печалби, но съществуват противоречиви влияния по отношение на дома ви. Бъдете внимателни и избягвайте противопоставяне с членовете на семейството.



КОЗИРОГ

Професионалните ви възможности днес не са силно изявени, разсеяни сте и ще породите недоволство. Настъпват промени в бизнеса ви, където трябва да бъдете по-въздържани.

Четвъртък се оказва доста неприятен ден за Козирозите. Първо, ще бъдете затруднени от домашни проблеми, спорове и дори скандали. Оттук е ясно, че денят ви ще бъде изпълнен с нерви. Не бива да се ангажирате с финансови задачи, защото дори и да е сигурна печалбата ви, няма да се осъществи. При разговор на бизнесмените ще последват нови указания.



ВОДОЛЕЙ

Денят за Водолеите не е добър. Изпълнен е с проблеми и е трудно да се каже, че ще можете да се справите с него докрай. Проектите ви сега са неверни и липсват важни подробности. Дори и да имате ясно изразени планове за действие, ще бъдете разочаровани, поради невъзможността да реализирате на практика намеренията си.



РИБИ

Вашите неприятности в четвъртък се свързват предимно с работата или бизнеса, в които сте ангажирани. За това няма да бъде виновен само късметът, но и намесата на странични хора. В бизнеса трябва да бъдете внимателни, защото в много случаи следват резки промени, които много лесно могат да се превърнат в неблагоприятно начало. Неочаквани новини. Проблемите ви притесняват, но и не правите нищо, за да ги преодолеете. Ще бъдете объркани и трудно ще се справите с работата си.