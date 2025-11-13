ХОРОСКОП ЗА 13 НОЕМВРИ

ОВЕН



Родените под Овен в четвъртък са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, което желаете, може да бъде получено и по друг начин.



ТЕЛЕЦ



При Телците четвъртък е ден на трудно начало, което се свързва с намеренията ви за промени. Ще ги осъществите, но бавно. Положението ви не е много по-различно от това на Овните, но вие имате друг стил на действие. Най-важно е да не връщате мисълта си назад. Това ви прави нестабилни и често нерешителни в личен план.



БЛИЗНАЦИ



Четвъртък е ден на надеждите за родените под Близнаци. Предстои ви обновление на вътрешно и външно ниво, но то ще настъпи постепенно и бавно след преодоляване на редица препятствия, което няма да стане много лесно.



РАК



Вие наистина сте устремени към нова реализация и промени. По всичко личи, че намеренията ви сега ще успеят, но безпокойството отново ще ви притеснява въпреки твърдото ви решение за осъществяване на делата. Четвъртък бележи край на мъченията, но настойчиво поставя въпроса за психическа устойчивост и точни преценки.



ЛЪВ



Лъвовете в четвъртък ще имат достъп до мястото, което възнамеряват да посетят, и възможност да реализират намеренията си. Предварително се откажете от блъфиране и демонстрирайте твърдост. Много от вас са обезпокоени по финансов проблем.



ДЕВА



Този ден носи отдавна желаното разрешение на вашите финансови проблеми, свързани с работата ви. Има обаче някои условия, които е задължително да спазите, за да постигнете гореказаното. Не демонстрирайте дръзновение – това създава впечатление за нестабилност. Бъдете бдителни, възможни са непредвидими ситуации.



ВЕЗНИ



Вашите проблеми също намират положително разрешение в четвъртък, каквито и да са те. Не липсват препятствия, но ще ги преодолеете. За различните сфери в живота този срок е различен, както и степента на постижение. По делови въпроси в професията положителните резултати ще бъдат налице още днес.



СКОРПИОН



Четвъртък се очертава като успешен ден за Скорпионите. Имате възможности за осъществяване на полезни контакти, които в много случаи могат да завършат с придобивки за вас. Успехи ще имате и в професията си днес, но много от вас подхождат емоционално за разрешаване на различни въпроси, което ще ви създаде проблеми.



СТРЕЛЕЦ



Добър е вашият финансов шанс днес и сега можете да намерите оптимално разрешение на повече от въпросите, които очакват отговор. На първо място ще получите необходимата ви подкрепа от приятели. Денят се свързва с пътуване по професионална линия. Трудности можете да очаквате при реализиране на дейности, свързани с административни решения.



КОЗИРОГ



За родените под Козирог четвъртък е неочаквано успешен ден. Все пак голяма част от успеха ще се дължи на вашите контактни условия. Съществува известна опасност от дезориентация, предизвикана поради неправилни оценки, и това може да помрачи вашия успех. Преценявайте трезво действителните условия и реагирайте по адекватен начин.



ВОДОЛЕЙ



В четвъртък Водолеите са възпрепятствани за решителни действия. Проблемът се свежда предимно до личностната ви нагласа днес, върху която немалко давление оказва домашната обстановка. Въпреки всичко повечето от вас ще бъдат както винаги достатъчен професионален капацитет, за да извършат много полезни действия в службата си. Този ви устрем ще бъде премиран.



РИБИ



Емоционалността надделява днес у вас и ще ви създаде делови трудности. Освен това изоставяни проблеми постоянно ще излизат на преден план и ще допринасят за раздвояването ви. При някои от вас е належащо пътуване и може би ще решите тъкмо днес да го направите. Успехите ще ви съпътстват и в края на деня ще останете удовлетворени от резултатите.