ХОРОСКОП ЗА 13 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Заредени с много енергия, Овните смело атакуват новата седмица. Чувствата за стабилитет и доброто самочувствие в понеделник ще бъдат съюзници в делата ви. Финансовите сделки и операции носят материално щастие, а при партньорските взаимоотношения действията ви ще бъдат съвършено правилни. В професионален аспект съществува застой.

ТЕЛЕЦ

Ако проявите необходимата деликатност в общуването днес, можете сериозно да се надявате на успехи и материална сигурност. Имате едно добро финансово известие от страна на съдружник и то е във връзка с правилните ви действия в бизнеса. Понеделник се характеризира при някои от Телец с професионална промяна.

БЛИЗНАЦИ

В понеделник Близнаците ще бъдат развълнувани от новина за близък приятел. Може би това ще окаже влияние за коренната ви промяна и желанието животът ви да придобие ново измерение. Излиза проблем с парите ви, който може доста да ви разтревожи. Препятствия и неприятни задръжки на бизнес пътя ви могат да се окажат повод за безсъние.

РАК

Много авторитетни позиции ще извоюват в понеделник Раците благодарение на любовта към околните и желанието ви да помагате с каквото можете. Промяна в професионалния и социалния ви живот не ви „дава мира“ днес. Дружбата, любовта и добрите човешки отношения са характерни за понеделник и много от вас ще се радват на служебното си място.

ЛЪВ

За вас понеделник изглежда нервен, въздържайте се спрямо конфликти. Старателно избягвайте сблъсъци с влиятелни мъже. Денят е благоприятен за уреждане на материални въпроси, но се препоръчва да действате чрез посредници. Не е изключено да бъдете приятно изненадани с пари. Днес ще се радвате и на домашната хармония и уют.

ДЕВА

Понеделник се характеризира с приятни емоции от любовно естество, с възможности за развлечения. Денят има много добри предпоставки за срещи и контакти, от които може да извлечете полза за себе си. По отношение на професионалните дела обаче се изисква предпазливост и изчакване за постигане на положителен завършек.

ВЕЗНИ

Силно застрашени сте от допускане на грешки, стремете се към пълна осведоменост, преди да действате. На работното място изпъква много работа и напрежение, овладявайте емоциите. Срещите и контактите ви днес са изцяло с финансова ориентация, но успехът не е сигурен. Понеделник е хубав за любов. Възползвайте се!

СКОРПИОН

Вашата вярна позиция във взаимоотношенията е изчакването и дипломацията. Може би понеделник ще ви сблъска с трудности, но те са лесно преодолими и денят е доста добър, стига да се съобразите с изискванията за търпение. Добрите възможности са канализирани в професионалните дела. За мнозина деловите ангажименти се свързват с финансите.

СТРЕЛЕЦ

„Стартът“ при Стрелците в понеделник е много силен с желанието да разрешат докрай проблемите и задачите. Действайте организирано, но не припряно. Със задачите е сигурно, че ще се справите, но за отхвърляне на проблемите се налага да изчакате. Имате задръжки в кариерата днес, прекият ви началник затормозява работата си с прекалено високи изисквания. Вечерта ще прекарате в обкръжението на приятели.

КОЗИРОГ

Понеделник е благоприятен за лични и семейни дела, ще се чувствате пълноценни в това отношение. На работното място обаче се изисква много въздържаност и прецизност. Изпълнявайте стриктно поставените задачи, избягвайте конфликти. В бизнеса нещата не стоят лошо, мнозина създават нови позитивни отношения с партньори и съдружници. Здравето ви е поразклатено, обърнете повече внимание на този факт.

ВОДОЛЕЙ

Изпъкват неясни делови перспективи, проблеми от лично естество. Ще се почувствате значително по-добре, ако се ориентирате към срещи и контакти с приятели. Освен че ще възвърнете емоционалното си равновесие, не е изключено да уредите и делови въпроси. Предстои ви пътуване, изпълненo с емоции. Някои от вас днес ще поставят любовно начало, което изключително много ще ви балансира и се затвърди намеренията ви.

РИБИ

Характеристиката за понеделник е напрежение и много работа. Ще се справите блестящо, но не допускайте деловите трудности да станат причина за скандали вкъщи. Бъдете въздържани във всяко отношение. Ако ви интересуват финансови дела, успехът е пълен. Рибите днес имат добри възможности за пътуване и реализация на бизнес делата си. Разрешаването на финансови въпроси оставете за по-благоприятен ден.