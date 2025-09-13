ХОРОСКОП ЗА 13 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Овните в събота ще имат един спокоен ден, през който е препоръчително да не се захващат с никакво ново начинание. Непонятни за тях ще са причините, които забавят решението на проблем.



ТЕЛЕЦ

Време е да се погрижите за душевното си равновесие. Тази събота ще ви предостави възможност за отпускане от натрупалото се напрежение през работната седмица. Отложете за по-късен етап ангажимент, който позволява това. Предвид вашата заетост, положете усилия и време за разговори с близките ви, които страдат от липса на внимание.



БЛИЗНАЦИ

Каквото и да се случи днес, то не ще развали доброто ви настроение. Всякакви неприятности и препятствия не могат да ви изплашат, щом сте стъпили здраво на земята, за всеки проблем има решение. Това е валидно за онези, които разчитат изцяло на себе си и не оставят днешната работа за утре.



РАК

Днес на вашия любим човек ще се прииска да ви устрои истински празник. Не се знае доколко ще успее да реализира тази своя идея, но опитите му да ви повдигне настроението ще бъдат многобройни. Дори само за това той може да бъде достоен за уважение.



ЛЪВ

Благоприятен ден, изключително подходящ за разнообразни културни развлечения, така че не си заслужава да отговаряте с отказ на поканите за посещение на театър или на концерт. Деловата ви активност е снижена.



ДЕВА

Онези от Дева, които са на работния фронт в събота, ще се справят отлично с всичко, с което се заемат. Така ще укрепят своя професионален авторитет и ще оправят отношенията си с колегите. За някои са налице запознанства и интересни срещи, но те едва ли ще доведат до сериозни отношения.

ВЕЗНИ

Изключително подходящ ден за срещи. Събота е с любовни вибрации за Везните, ще получите покана за романтична среща. И приятелските сбирки ще преминат в дух на разбирателство. Лесно ще се разбирате с по-възрастните от вас хора, независимо дали става въпрос за роднини, или просто за познати.



СКОРПИОН

Много важно ще бъде да разберете какво мислят за Вас колегите ви. Опитвайки се да получите тази информация по заобиколни пътища, бъдете наясно, че докато стигне до вас, може да се измени до неузнаваемост. Ще се наложи да решите дали да влезете в общ бизнес с човек, когото не познавате добре.



СТРЕЛЕЦ

Открити и невероятно общителни са родените под Стрелец. До голяма степен сте търсени от познатите си поради точния си поглед върху нещата и вашата прозорливост. В последно време нещо ви притеснява, но бъдете сигурни, че ще намерите правилното решение. В прекрасна форма сте и спокойно ще подхождате при изпълнението на задачите.



КОЗИРОГ

Козирозите ще получат щедра награда за свършената работа, само че много от амбициите на представителите на този знак ще останат нереализирани. Може да се уговорите с ръководството за увеличаване на работната заплата, но едва ли ще постигнете повишение в службата. Това е успешен ден за кратки пътувания, екскурзии. Ще посрещате гости в дома си.



ВОДОЛЕЙ

Днес може да възнинат проблеми с общуването, някои хора от вашето обкръжение ще бъдат настроени агресивно към вас, а действията ви ще бъдат обсъждани и критикувани. Старайте се да се отнасяте по-меко към недоброжелателите, вечерта ситуацията с общуването ще се успокои. В работата са вероятни задръжки в преговорите и дори пълно несъгласие.



РИБИ

Днес на повечето от вас предстои нелек ден и единствено вие можете да направите така, че съботата да е по-светла, ясна и спорна. От вас зависят успехите и на колеги, тъй като работите в екип и успехите или пораженията ви са едно цяло. Способни сте да променяте нещата в своя полза, но не трябва на всяка цена да запазвате позициите си. Бъдете комбинативни, но не нахални. Избирайте онова, което е наистина важно.





