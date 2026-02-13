ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

В петък при повечето от Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение вследствие натоварената ви седмица. Сблъскали сте се с обиди, разочарования и загуби. Като професионален петък е напрегнат и неприятен. За финансите сте притеснени. Не рискувайте в това отношение.



ТЕЛЕЦ

Нервен ден, на мнозина Телци може да се предостави случай да променят живота си или някакъв негов аспект. Не се поддавайте на емоции, съхранете спокойствието на ума и вземете вярното решение. Своевременните действия са вашата защита. Относно финанси не си позволявайте екстравагантност.



БЛИЗНАЦИ

За Близнаците петък е радостен, но с препоръка да не се поддават на емоции. Поради възникване на внезапна ситуация не са изключени непредвидени харчове. Труден ден за бизнесмените в съдружен бизнес. За някои денят може да премине твърде нервно поради настъпваща промяна в дома ви.



РАК

Внезапна ситуация от домашен характер засяга финансите на Раците. Петък е много емоционален, но ще съумеете да не дадете израз на усещанията си и денят в повечето случаи е благоприятен. Подгответе се за неприятности в службата, които са следствие от събрание, където ще бъдете атакувани от колеги.



ЛЪВ

Хубав ден е петък и носи успех за създаване на обществени връзки, съюзи и договорни отношения. Приятелството също не е за пренебрегване и някои от Лъв ще акцентират именно в тази насока. Неприятно ще се чувствате на работното място.



ДЕВА

Напрегнат и психически натоварен петък за Девите. Все пак се справяте добре и може да се окаже ползотворен. Важно е да овладявате настроението си и по никакъв начин да не си позволявате превес на емоциите и излишни харчове. Реализацията на плановете при бизнесмените зависи от личност с влияние.

ВЕЗНИ

Петък е добър ден за Везните. Благородството и доброжелателното ви отношение към околните са основните ви принципи за петък. Ще се радвате на неочаквано развитие на финансовите дела и изненадващото получаване на пари. Ако използвате рационално деня, ще разрешите някои служебни проблеми.



СКОРПИОН

Бизнеснесмените Скорпиони имат един изключително емоционален ден, граничещ с еуфория. Подобно поведение от ваша страна е погрешно, внимавайте и бъдете предпазливи. По отношение на професионалната заетост може да възникнат проблеми.



СТРЕЛЕЦ

Днес Стрелците могат да претърпят разочарование относно пари, не сте във възторг от развитието на обстоятелствата. Спрямо предложение от професионален характер бъдете предпазливи, възможно е да бъдете подведени. Денят ви започва трудно в работата, липсва ви яснота по много въпроси. Бизнесмените да използват петъка за пълно завършване на работата си.



КОЗИРОГ

Зле се чувстват Козирозите в петък поради преумора или пренапрежение. Денят ще ви поднесе емоции или изненади и в повечето случаи те са положителни. Изключение прави домашната обстановка, където мнозина от вас ще бъдат огорчени по някакъв повод. Служебният ден ще бъде печеливш и това е благодарение на вашата последователност и точност. Потърсете чужда подкрепа по въпроси от професионален и делови характер.



ВОДОЛЕЙ

Приятен ден, който може да ви подведе в заблуждение. Водолеите не са застраховани от грешки, тъй че не действайте емоционално. Приемете факта, че днес трябва да върнете натрупаните си задължения, и не отлагайте. Хубави предпоставки за любов, но известна доза мнителност би попречила на благоприятното развитие. Ще се ползвате с протекции от влиятелна особа. Всички области на професионалния ви живот се предлагат като поле за изяви. Бизнесмените ще постигнат съгласие с партньорите си.



РИБИ

Аспектите в петък са благоприятни, стига да успеете да се възползвате. Грешите относно въпроси от домашен характер, някои са предразположени към мании. Внимавайте, само ще отровите деня си. Не са изключени силни семейни емоции, но е добре да се овладявате. Ще претърпите финансови разочарования, намалели са постъпленията в банковата ви сметка.