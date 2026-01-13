ХОРОСКОП ЗА 13 ЯНУАРИ

ОВЕН

Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете наказание и обидни епитети. Обстоятелствата са неизяснени и ще ви бъде много трудно да докажете правотата си.

ТЕЛЕЦ

Мнозина са обезпокоени по причина разделяне с някакво притежание – вероятно недвижим имот. Другата страна на въпроса опира до бракоразводно дело, след което също ще се лишите от доскорошно притежание. Вторник по принцип е ден за спорове при вас и те ще се пренесат от личния в служебния ви живот или обратно.

БЛИЗНАЦИ

Справедливостта не се диктува и налага на другите. Тя е неприкосновена и видна за всички. Днес мнозина от Близнаци ще се опитат да направят именно това, без да се притесняват, че тяхната справедливост може да не е съвсем справедливост. Така само ще си създадете домашни и служебни неприятности.

РАК

Във вторник вашите успехи се ограничават само в сферата на служебните задължения. Някои от вас обаче имат по-добро мнение за шанса си и ще се ангажират с финансови дела, от които единствено ще загубят. Точно днес нямате необходимост от подобен род експерименти. Ще бъдат нарушени контактите ви.

ЛЪВ

Деловите ви ангажименти във вторник са нож с две остриета. В единия случай действията ви, колкото и усърдни да са те, трябва да бъдат подкрепени с голяма бдителност, тъй като е възможно да бъдете изиграни с пари или документи. В другия те имат отношение към служебната ви обвързаност.

ДЕВА

Вторник е изпълнен с препятствия за мнозина от вас, но при повече упоритост ще се справите. Много ярко се открояват властимащите между вас и оставят след себе си впечатление на деспоти. Не се хвърляйте за придобивки днес. Можете да спечелите, но от тази печалба скоро ще платите много повече от спечеленото.

ВЕЗНИ

Известна невъзможност за емоционалното задоволяване ще бъде причина за неудовлетвореност при Везните във вторник. Но това няма да продължи дълго, защото вие чудесно знаете от какво се нуждаете и как да си го набавите, така че разминаване едва ли ще има. Денят е ползотворен за делова дейност и пътуване.

СКОРПИОН

Добър шанс имате днес за финансови реализации и внезапно нарастващ късмет. Във връзка с намеренията ви за деня трябва да действате без забавяне, защото имате възможности за пълно разрешаване на захванатия проблем. Професионалният ден с нищо не привлича вниманието и ще премине по обикновен начин.

СТРЕЛЕЦ

Много съобразителни са днес Стрелците и са с подчертана вяра в собствените си сили. Имате пълно основание, а и добри възможности за реализация и материални облаги. Единствено финансовата сфера е извън възможностите ви днес, но това не възпира провеждането на полезни, а и печеливши контакти. Не допускайте грешката да се скатавате, това не се толерира от началниците ви.

КОЗИРОГ

Малко неразположени започвате деня, което е временно и скоро след започване на активния ден ще ви остави. За повечето от Козирог вторник предлага добри възможности за парични печалби. Днес почти нищо не спъва работите ви и можете да се надявате на безпрепятствен ден. Единствената негативна страна са съдружниците ви, които доста настойчиво ви притискат за някакво решение.

ВОДОЛЕЙ

Много от Водолей днес ще бъдат възнаградени за своята доброжелателност и отзивчивост. Ще получите делово предложение, обмислете го добре. Вторник е положителен ден и успешно ще се справите с всичко, макар че мнозина се съмняват във възможностите си сега. А през деня те са много, включително и такива за придобивки. Ще имате хазартен шанс.

РИБИ

Един успешен ден, изпълнен с контакти и положителни действия. Много от вас ще осъществят намеренията си относно наемане на работа или успешно ще завършат започната дейност. Не отстъпвайте от принципите си. Всъщност сега вие можете да се ангажирате с повече от една дейност и ще успеете във всичко. Времената на застой и трудностите през този период ви дръпнаха назад, но вие ще наваксате.