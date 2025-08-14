ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

ОВЕН



Ден, изпълнен с превратности, е четвъртък за родените под Овен. Проблеми и пречки ще застават на пътя ви в службата и личните дела. Трудности ще имате и с партньори в бизнеса, и с административни инстанции или съдружници. За някои проблемите са още по-тежки, ако са свързани със съдебни дела.



ТЕЛЕЦ



В четвъртък едва ли ще се разрешат и вашите проблеми, най-вероятно “изчистването” им ще настъпи след дни. Въздържайте емоциите си на работното място, защото ще си причините вреди. Задействайте контактите си – те сега са ви необходими. Добре е да планувате работата си през идващите дни.



БЛИЗНАЦИ



За вас четвъртък е благоприятен, най-вече за бизнес. Малка част от вас ще осъществят това в по-широки граници чрез съдействието на партньори. Професионалният ви ден ще бъде тежък поради натрупана умора и безсъние. Ако нямате план за работа, ще се сблъскате с много трудности.



РАК



Проблемен е денят и за Рак, най-вече на работното ви място. Откажете се от емоционални реакции, ще се изтълкуват като свадливост с доста неприятни последици за вас. Насочете усилията си към обществените контакти, тук ще ви помогне и късметът, и по този начин ще решите част от проблемите си. Мнозина ще намерят утеха в любовните контакти.



ЛЪВ



За днешните ви трудности вината си е изцяло ваша. Поправимо е, разбира се, не сте загубили авторитета си, но днес не правете опити за решителни действия по какъвто и да е повод. Проблеми ще имате с финансите, социалните контакти, с реализация в бизнеса, свързана с пътуване.



ДЕВА



Много сте близко до успешно разрешаване на делови въпроси, но сте в лошо настроение. Зле се чувствате поради лични проблеми, безуспешно ще търсите подкрепата на близък приятел. Не изсипвайте гнева си върху семейството си, ще последват скандали и конфронтации.



ВЕЗНИ



Този ден сте невъзможни – емоционално превъзбудени и твърде себични, не проявявате търпимост, което ще ви навлече неприятности, особено в бизнеса или при подялба на печалба. Точно днес започнете планирано да разрешавате проблемите си, и то от дома, действията ви ще доведат до положителна промяна.



СКОРПОН



Днес ще имате доста професионални проблеми, но за жалост ще останете почти бездейни по отношение на тях. Някои се опитват да планират работата си, но няма да постигнат особен успех. Потърсете съюз с близък човек, за да имате добър резултат. Щастието ви в момента е свързано с дома, там съберете сили, за да разгърнете възможностите си.



СТРЕЛЕЦ



В четвъртък не сте настроени борбено, оттук ще възникнат неприятности в службата, дължащи се на крайното ви нежелание да разрешите спорни въпроси. Послушайте интуицията си, тя ви е добър помощник. Сега нарастват възможностите на повечето от знака за финансова стабилизация. Полезни ще са контактите при повечето от вас. Успешно ще завършите работата, с която сте се захванали.



КОЗИРОГ



За почти всички от този знак финансовите възможности се разширяват и днес мнозина могат да реализират печалба. Появилите се проблеми са свързани с дела и хора, които са свързани с колеги и началници. Добре преценявайте личната си позиция, преди да търсите изясняване на проблемите. Не давайте гласност на бъдещите си планове, ще се намерят зложелатели.



ВОДОЛЕЙ



Добри възможности ще има Водолей в четвъртък, но те са ограничени по обективни причини на работното място. Трудности ще имат и бизнесмените. Намерете начин за съгласие с партньорите или съдружниците. Трябва да обърнете внимание и да съхраните любовната си връзка, като избягвате противопоставяния. Бъдете отстъпчиви в исканията на партньора ви, той не прекалява с исканията си.



РИБИ



Професионалният ден за Риби е изпълнен с пречки. По-освободени ще са контактите ви с влиятелни хора или приятели, готови за съдействие, но не мислете за финансови придобивки точно сега. Проблеми в бизнеса – със съдружници, в дома – с близки роднини, избягвайте конфронтациите с любим човек. Загуби обаче не ви застрашават, просто делата ви ще са в застой. Периодът няма да продължи дълго.





