ХОРОСКОП ЗА 14 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН



Тази неделя всеки ще вярва на това, което казвате. Бъдете отговорни в обещанията си, за да няма разочаровани.



ТЕЛЕЦ



Това, което днес ще дадете ще бъде от изключителна ценност за получателя. Очаква ви награда в бъдеще.



БЛИЗНАЦИ



През този ден не потъвайте в излишни съмнения. Нямате основания за тях и ще загубите ценно време и енергия.



РАК



Днес ще може да се убедите в собствената ви правота. Бъдете по-уверени в изводите си.



ЛЪВ



Тази неделя не искайте нещо, което не е ваше. Бъдете търпеливи и ще получите желаното.



ДЕВА



През този ден не се опитвайте да оправдаете ваша постъпка. Времето ще покаже дали сте били прави.



ВЕЗНИ



През този ден ви предстои взимането на важно решение. Премислете добре в дългосрочен план неговите последици.



СКОРПИОН



През този ден не оставяйте на другите да взимат решения вместо вас. По този начин някой друг ще диктува в живота ви.



СТРЕЛЕЦ



Днес може да изпитате известно разочарование от близък човек. Не драматизирайте и не бъдете прекалено големи съдници.



КОЗИРОГ

През този ден ще може да се насладите на проявата на грижа и любов на вашата половинка. Хубаво ще е да отвърнете със същото.



ВОДОЛЕЙ



През този ден ще трябва да направите първи стъпки, за да промените ваши навици. Положете усилие.

РИБИ



Тази неделя ще може да се наложи да признаете своя грешка. Това ще бъде изключително благородна постъпка.